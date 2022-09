Mercato: Marcelo serait tout proche d'Olympiacos

D'après l'émission El Chiringuito, l'arrière gauche brésilien Marcelo est sur le point de s'engager avec Olympiacos. A 34 ans, l'ex-défenseur du Real Madrid, libre de tout contrat, pourrait relever un nouveau défi en Grèce.

Une star dans le championnat grec? Le Brésilien Marcelo, dont le nom avait circulé dans plusieurs clubs ces derniers jours, y compris en Ligue 1, serait proche de rejoindre Olympiacos selon les informations de l’émission espagnole El Chiringuito.

Sans club depuis la fin de contrat au Real Madrid, l’arrière gauche de 34 ans et le club du Pirée seraient sur le point de tomber d’accord. L'officialisation de son arrivée pourrait être annoncée dans les prochaines heures.

Il pèse 546 matchs en Liga

Même si l’international auriverde (58 sélections – six buts) n’a plus ses jambes de 20 ans, il s’agirait d’un joli coup pour le club grec, actuellement troisième du championnat et futur adversaire du FC Nantes jeudi en Ligue Europa à la Beaujoire. Avec ses 546 matchs officiels avec le Real et un palmarès long comme un bras, Marcelo apportera son expérience et sa culture de la gagne au champion de Grèce en titre.