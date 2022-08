Le calendrier des clubs français en Ligue Europa et Conference League est tombé

L'UEFA a dévoilé ce samedi, au lendemain du tirage au sort, le calendrier des phases de groupes de Ligue Europa et de Conference League. Le Stade Rennais, le FC Nantes et l'AS Monaco sont concernés par la première et l'OGC Nice par la seconde.

Après le tirage au sort, place au calendrier. Le Stade Rennais, le FC Nantes et l'AS Monaco, tous les trois engagés en Ligue Europa, connaissent maintenant leurs prochaines échéances. Tout comme l'OGC Nice, seul représentant de la Ligue 1 en Ligue Europa Conférence.

Pour Rennes, dont c'est la cinquième campagne européenne d'affilée, "c'est un tirage un peu exotique", remarque le président Olivier Cloarec: au menu, un déplacement sur le sol turc, à Istanbul contre Fenerbahçe, et un voyage à Chypre pour affronter le modeste club de Larnaca.



Mais les Bretons auront aussi une confrontation très symbolique à jouer contre le Dynamo Kiev, club très éprouvé par la guerre en Ukraine, qui a disputé ses récents tours préliminaires européens à Lodz, en Pologne. "On ne sait pas où on va jouer", a prévenu Cloarec. Le club de la capitale ukrainienne reprend néanmoins progressivement son quotidien avec le redémarrage du championnat national. Rennais et Ukrainiens s'étaient déjà affrontés dans la même compétition en 2018-2019, avec à la clé deux victoires du Dynamo (3-1 et 2-1)

Calendrier du Stade Rennais:

8 septembre (18h45): AEK Karnaca FC - Stade Rennais

15 septembre (21h): Stade Rennais - Fenerbahçe SK

6 octobre (21h): Stade Rennais - Dynamo Kyiv

13 octobre (18h45): Dynamo Kviv - Stade Rennais

27 octobre (18h45): Fenerbahçce SK - Stade Rennais

3 novembre (21h): Stade Rennais - AEK Larnaca FC

La Beaujoire retrouvera l'Europe le 8 septembre

Placé dans le chapeau numéro 4, celui des équipes au plus faible indice UEFA, le FC Nantes se savait, lui, menacé au tirage. Les Canaris devront faire avec un groupe relevé comprenant l'Olympiakos, Qarabag et Fribourg, dans cette compétition qui démarre dès le 8 septembre. par la réception à la Beaujoire, pour l'équipe d'Antoine Komboauré, de l'Olympiakos.

8 septembre (21h): FC Nantes Olympiakos

5 septembre (18h45): Qarabag FK - FC Nantes

6 octobre (21h): Fribourg - FC Nantes

13 octobre (18h45): FC Nantes - Fribourg

27 octobre (21h): FC Nantes - Qarabah FK

3 novembre (18h45): Olympiakos - FC Nantes

Des déplacements brûlants pour Monaco

Troisième de la dernière saison de Ligue 1, l'AS Monaco a échoué face au PSV Eindhoven lors du troisième tour des qualifications de Ligue des champions. Le club du Rocher a été reversé par conséquent en phase de groupes de Ligue Europa, avec un groupe plutôt ouverte. Même si les atmosphères des tribunes adverses s'annoncent brûlantes: l'Etoile rouge de Belgrade et son mythique stade Marakana, les Hongrois de Ferencvaros, qui rêvent d'une épopée jusqu'à la finale programmée à Budapest, et Trabzonspor, récent champion de Turquie aux supporters toujours bouillants.

Calendrier de l'AS Monaco:

8 septembre (21h): Etoile Rouge de Belgrade - AS Monaco

5 septembre (18h45): AS Monaco - Ferencvaros

6 octobre (18h45): AS Monaco - trabzonspor AS

13 octobre (21h): Trabzonspor AS - AS Monaco

27 octobre (21h): Ferencvaros - AS Monaco

3 novembre (18h45): AS Monaco - Etoile Rouge de Belgrade£

Nice commencera par la réception de Cologne

Nice, qualifié in extremis jeudi pour la Ligue Europa Conférence, a hérité d'un groupe équilibré avec Cologne, le Partizan Belgrade et les Tchèques du 1.FC Slovacko. Après avoir bataillé en prolongation pour éliminer le Maccabi Tel-Aviv en barrages (2-0 a.p., aller: 0-1), les Niçois ont évité les deux épouvantails de la C4, Villarreal et West Ham.

A partir du 8 septembre, le Gym a donc rendez-vous en Serbie, en Allemagne et en République tchèque dans le groupe D. Les Niçois regoûtent à une Coupe d'Europe pour la première fois depuis l'automne 2020 et leur élimination en phase de groupes de la Ligue Europa. Ils s'étaient déjà rendus en Allemagne à l'époque, avec une défaite 6-2 face au Bayer Leverkusen.

Sous les ordres de Christophe Galtier, parti au Paris SG, Nice a manqué la saison passée la qualification pour la Ligue Europa à cause de sa défaite en finale de Coupe de France contre Nantes. Mais sa 5e place en Ligue 1 lui a offert un ticket pour cette C4, qui fête sa deuxième édition après le sacre de l'AS Rome la saison dernière, contre le Feyenoord Rotterdam à Tirana (Albanie).

Calendrier de l'OGC Nice:

8 septembre (18h45): OGC Nice- Cologne

5 septembre (21h): Partizan Belgrade - OGC Nice

6 octobre (18h45): Slovacko - OGC Nice

13 octobre (21h): OGC Nice - Slovacko.

27 octobre (18h45): Partizan Belgrade - OGC Nice

3 novembre (21h): OGC Nice - Cologne