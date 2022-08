PSG: Christophe Galtier invite très clairement Mauro Icardi à se trouver un nouveau club

Présent en conférence de presse jeudi à deux jours du match du Paris Saint-Germain contre Montpellier en Ligue 1, Christophe Galtier s'est exprimé sur le sort de Mauro Icardi. L'attaquant argentin a rejoint le loft des joueurs indésirables du PSG et son entraîneur a clairement exprimé son souhait de le voir trouver un nouveau club avant la fin du mercato.

Les jours passent, la fin du mercato approche et le Paris Saint-Germain cherche toujours à vendre plusieurs joueurs pour éventuellement parvenir à recruter avant la fin du marché des transferts. Alors que Arnaud Kalimuendo va s'engager avec le Stade Rennais - l'attaquant de 20 ans est arrivé en Bretagne jeudi midi -, Christophe Galtier souhaiterait se débarrasser d'un autre attaquant de son effectif.

Depuis mercredi, Mauro Icardi a rejoint le loft, ce groupe de joueurs dont le PSG veut se séparer et qui s'entraîne à l'écart des Messi, Neymar et autre Kylian Mbappé. Une décision prise expliquée par Galtier en conférence de presse jeudi, à deux jours du match du PSG face à Montpellier au Parc des Princes.

"J'ai vu Mauro en début de semaine pour lui préciser que j'allais restreindre encore le groupe, que je ne veux pas travailler avec vingt-cinq joueurs de champ, que ce n'est pas possible d'avoir des joueurs de tous les côtés", a présenté l'entraîneur du PSG. Ce dernier ne s'est pas simplement contenté d'évoquer le nouveau statut de Mauro Icardi à Paris, puisqu'il s'est montré très transparent à son égard.

Galtier incite Icardi à relancer sa carrière... ailleurs qu'au PSG

"Mauro a eu très peu de temps de jeu ces dernières saisons, je pense que c'est important qu'il se relance", a lancé Christophe Galtier. D'une manière aussi honnête qu'assez rare pour être soulignée, le technicien de 55 ans a donc incité son attaquant à "retrouver un endroit plus favorable", afin de "relancer [sa] carrière".

Souvent blessé avec le PSG, Icardi avait très peu joué la saison dernière, la plupart du temps comme remplaçant, et n'avait trouvé le chemin des filets qu'à quatre reprises en vingt-quatre matchs de Ligue 1. Lors de la première journée le week-end dernier et du déplacement de Paris à Clermont (5-0), Icardi était absent. "Un choix purement sportif", a rappelé Galtier alors que des "raisons personnelles" étaient évoquées dans un premier temps.

"Il n'a pas tout perdu"

Une manière de pousser un peu plus l'attaquant argentin vers la sortie. "Est-ce qu'il aspire à trouver un club qui joue la Champions League ou est-ce qu'il aspire à jouer dans un championnat bien précis? Je ne le sais pas. Mais je crois qu'à la fois dans l'intérêt de Mauro mais aussi dans l'intérêt du club, il faut trouver le meilleur compromis possible, c'est-à-dire un club où il peut exprimer ses qualités, parce qu'il n'a pas tout perdu comme ça, mais c'est vrai que ça fait deux ans que c'est difficile", a ajouté Galtier.

Avec l'arrivé d'Hugo Ekitike et celle souhaitée et revendiquée jeudi par Galtier d'un autre attaquant d'ici à la fin du mercato, l'entraîneur du PSG ne compte pas sur Mauro Icardi pour cette saison, malgré les nombreuses compétitions dans lesquelles Paris sera engagé. Et si ce n'était pas encore clair pour Icardi et ses représentants après avoir été relégué dans le loft, Galtier s'est chargé de bien lui faire passer le message lors de cette conférence de presse.