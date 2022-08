PSG: Icardi s'entraîne dans le groupe des indésirables

Mauro Icardi a intégré le groupe des indésirables du Paris Saint-Germain à l’entraînement. L’Argentin, qui n’était pas dans le groupe pour la première journée de Ligue 1, est un peu plus poussé vers la sortie.

Le groupe des indésirables du Paris Saint-Germain prend de l’épaisseur au fil des semaines. D’après une information de L’Equipe confirmée par RMC Sport, Mauro Icardi en fait désormais partie, tout comme le jeune français Eric Junior Dina-Ebimbe, en partance et qui pourrait rejoindre Francfort.

Mauro Icardi, lui, était déjà absent du groupe parisien le week-end dernier pour l’ouverture de la Ligue 1 contre Clermont, mais il avait assuré sur les réseaux sociaux que c’était pour une raison "technique". Une semaine plus tôt, il avait bien pris place sur le banc lors du Trophée des champions. Mais désormais, voici l’Argentin plus que jamais poussé vers la sortie, alors même que le départ de Kalimuendo vers Rennes aurait pu pousser la direction parisienne à lui faire une place.

Sous contrat jusqu'en 2024

Il rejoint dans le "loft" une longue liste de joueurs qui s’entraînent à l’écart du reste du groupe et dont le Paris Saint-Germain veut se séparer : Ander Herrera, Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye et Edouard Michut, en plus d’Eric Junior Dina Ebimbe, donc.

Arrivé à l’été 2019 au PSG, Icardi a connu une bonne première saison dans la capitale, avec 12 buts inscrits en Ligue 1, mais il n’a pas retrouvé les mêmes standards les deux saisons suivantes, avec 11 buts sur les deux exercices cumulés. A 29 ans, il est encore sous contrat avec Paris jusqu’en 2024.