Mercato: Marcus Thuram a choisi l'Inter Milan

Après avoir refusé l'offre du PSG, Marcus Thuram a tranché: l'attaquant, libre de tout contrat après la fin de son bail à Borussia Mönchengladbach, a choisi l'Inter plutôt que l'AC Milan.

Ce sera donc l'Inter. Marcus Thuram a choisi l'offre intériste plutôt que celle de l'AC Milan, comme avancé par Fabrizio Romano et Foot Mercato. Une information que RMC Sport est en mesure de confirmer. Le PSG était intéressé mais l'attaquant, libre de tout contrat après son départ du Borussia Mönchengladbach, n'a pas été convaincu et a donc écarté cette option.

Pour remplacer Dzeko

Entre les deux clubs milanais, l'international français a donc opté pour le finaliste de la dernière Ligue des champions. L'Inter Milan a réactivé cette piste pour pallier le départ d'Edin Dzeko. Après deux saisons intéristes, le Bosnien de 37 ans était en fin de contrat et a rejoint Fenerbahçe.

Marcus Thuram va donc découvrir un nouveau championnat, après la France et l'Allemagne, dans les traces italiennes de son père Lilian, ancien joueur de Parme et de la Juve. A presque 26 ans, le buteur sort d'une saison à 13 buts et six passes décisives en Bundesliga.