Mercato: Martial prêté à l’OM? Manchester United aurait un plan fou pour chiper Kamara à Newcastle

Désireux de recruter Boubacar Kamara libre l’été prochain, Manchester United envisagerait de prêter Anthony Martial à l’OM cet hiver afin de contrer un possible transfert du milieu de terrain français à Newcastle en janvier, rapporte Marca ce lundi.

Sur le marché des transferts, tous les coups sont permis. Y compris les plus machiavéliques. Ce n’est plus vraiment un secret, Manchester United apprécie le milieu de terrain de l’OM Boubacar Kamara. Le polyvalent international Espoirs est en fin de contrat avec Marseille et donc libre de discuter avec le club de son choix à partir du 1er janvier. Une aubaine pour les Red Devils qui veulent recruter le joueur de 22 ans, libre, l’été prochain. Mais ce plan n’est pas sans risque.

Comme indiqué par RMC Sport, le dossier Kamara est complexe. Si le joueur, en position de force, a les cartes en mains, la direction olympienne pourrait être tentée de s’en séparer à un faible montant au mercato d’hiver, si un club fait une offre satisfaisante.

Un pacte MU-OM avec Martial?

Or Newcastle, déjà très chaud sur le Français l’été dernier, envisagerait de passer à nouveau à l’offensive au mois de janvier. Eddie Howe, le coach de Magpies, veut renforcer son effectif avec le Phocéen. Selon Marca, une offre de 10 millions de Livres, environ 12 millions d’euros pourrait arriver sur le bureau du président marseillais Pablo Longoria.

Dans ce bras de fer entre les deux puissants clubs du nord de l’Angleterre, Manchester United pourrait avoir un argument de poids. Toujours selon Marca, MU songerait à mettre Anthony Martial dans les négociations. Les Red Devils seraient disposés à prêter l’attaquant français à l’Olympique de Marseille pour contrer la vente Kamara à Newcastle cet hiver. L'international français a indiqué mercredi dernier à son coach Ralf Rangnick qu'il était temps pour lui de changer d'air après sept années passées à Manchester United. L'histoire ne dit pas (encore) s'il respirera bientôt l'air marin de la Canebière. Et pas sûr que les salaires pratiqués à Manchester United soient dans les moyens de l'OM, ce qui est un point de détail qui n'en est pas vraiment un.