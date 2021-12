L'énigme Kamara, une recrue au milieu... quel mercato d'hiver pour l'OM?

Après avoir été très actif lors du dernier mercato estival, la priorité au mois de janvier des dirigeants de l’Olympique de Marseille sera de vendre. Plusieurs joueurs comme Caleta-Car et Kamara sont susceptibles de quitter les Phocéens. Notons que des renforts sont envisagés par la direction.

Situé à la troisième place au classement de Ligue 1, l’Olympique de Marseille effectue un début de saison honorable. En lice en Coupe d’Europe avec la Ligue Europa Conférence, l’entraîneur Jorge Sampaoli a souvent expliqué que l’effectif n’était pas assez fourni pour être compétitif. Mais d’après les informations de RMC Sport, le mercato hivernal sera surtout synonyme de ventes.

Toujours surveillés par la DNCG, les dirigeants n’ont pas vendu autant qu’ils l’auraient souhaité l’été dernier. Lors du dernier passage de l’actionnaire américain Frank McCourt à Marseille, lui et le président Pablo Longoria se sont mis d’accord sur le fait que l’arrivée de renforts passera par des ventes.

Gardiens : l’avenir de Mandanda incertain

Avec seulement quatre matchs joués en championnat, Steve Mandanda (36 ans) est clairement devenu la doublure de Pau Lopez. Malgré son statut de légende à Marseille, l’avenir du portier au club reste incertain. Comme révélé lundi par RMC Sport, l’agent du Français a demandé un entretien auprès de Jorge Sampaoli afin de clarifier cette situation. En fonction de ce que dira le coach argentin, l’international français pourrait décider d’aller voir ailleurs, lui qui souhaite obtenir du temps de jeu. Pour l’heure, aucune décision n’a été prise.

Défenseurs : deux Marseillais poussés vers la sortie

Même s’il n’est pas un titulaire indiscutable, Duje Caleta-Car (25 ans) reste un élément de valeur qui a eu droit à du temps de jeu lors de cette première partie de saison. Cependant, le défenseur croate ne sera clairement pas retenu si les Marseillais reçoivent une offre satisfaisante. Ce qui est susceptible d’arriver puisque des clubs anglais suivent de près le joueur de 25 ans.

Prolongé jusqu’en 2025 la saison dernière, le dossier Jordan Amavi (27 ans) est plus compliqué. Quasiment placardisé par son entraîneur, le latéral gauche n’a pas apprécié la gestion de son cas par le club. Bien qu’il soit poussé vers la sortie, le Français qui ne totalise que deux matchs en championnat ne compte pas faciliter la tâche à Marseille. L’ancien Niçois partira seulement si un challenge intéressant sportivement et financièrement se présente à lui. Un défi similaire à ce qu’il gagne à Marseille, donc peu probable.

Milieux : Kamara a les cartes en main

En fin de contrat en juin 2022, le dossier Boubacar Kamara (22 ans) n’a rien de facile pour les Olympiens. Malgré des discussions pour prolonger, la tendance est à un départ à l’issue de la saison. Afin d’éviter de voir le Minot partir gratuitement, l’OM pourrait être tenté de se séparer du milieu de terrain dès cet hiver. Un faible montant serait même suffisant pour convaincre les dirigeants. Mais dans cette histoire, c’est Kamara qui a les cartes en main et est en position de force. La presse mancunienne évoque un intérêt de Manchester United.

Attaquants: vers un prêt de Luis Henrique et Konrad de la Fuente ?

Concernant Arkadiusz Milik (27 ans), un mouvement n’est pas à l’ordre du jour. Cependant, le buteur polonais a mal vécu le fait d’être remplacé lors des matchs contre le Lokomotiv Moscou et Reims.

Considérés comme des talents prometteurs lorsqu’ils sont arrivés à Marseille, Luis Henrique (20 ans) et Konrad de la Fuente déçoivent. Le Brésilien arrivé l’année dernière peine à se faire une place dans le onze de départ, à tel point qu’un départ en prêt est une solution envisagée par le club. Mais l’attaquant a confié il y a peu de temps vouloir rester et prouver sa valeur.

Arraché au FC Barcelone l’été dernier, Konrad de la Fuente (20 ans) est dans le même cas qu'Henrique. Auteur de débuts prometteurs lors des matchs de préparation, l’ailier peine à montrer la pleine mesure de son talent en France. S’il y a une possibilité de départ via un prêt, l’OM sera aussi ouvert.

Des renforts possibles

Si la priorité des Phocéens est de dégraisser, ces derniers sont tout de même attentifs au marché des transferts et ne ferment pas la porte à d’éventuels recrues. Avec le départ possible de Kamara et l’absence de Pape Gueye qui disputera la CAN cet hiver, le recrutement d’un milieu axial est envisagé.

De même pour le recrutement d’un défenseur, même si pour le moment aucun profil n’est vraiment défini. Cela pourrait dépendre de l’avenir de Caleta-Car. En ce qui concerne Sampaoli, sa priorité est la venue d’un ailier gauche. Personne ne l’a convaincu à ce poste. Ce qui est certain, c’est que l’hiver sera très animé dans le sud de la France.