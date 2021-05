Mercato: Mbappé footballeur le plus cher du monde, Neymar et Haaland dans le top 10

Estimé à 189 millions d’euros par le cabinet d’audit KPMG, Kylian Mbappé est le footballeur à la valeur marchande la plus élevée au monde, alors même qu’il ne lui reste qu’une seule année de contrat à Paris. Erling Halaand fait une entrée fracassante dans le top 10.

Si le PSG est encore suspendu à la décision de Kylian Mbappé de rester ou non à Paris au-delà de l’été, le club de la capitale peut au moins se satisfaire de disposer dans son effectif du joueur à la valeur la plus importante sur la planète football. Selon une étude publiée mardi par le cabinet d’audit KPMG, l’attaquant du PSG, 22 ans, est évalué à 189 millions d’euros, soit +4 millions d’euros depuis la dernière évaluation effectuée en février. En fin de contrat avec le club parisien en juin 2022, une prolongation ferait encore sensiblement grimper sa valeur marchande absolue.

La valeur de Neymar calculée avant sa prolongation

Son coéquipier Neymar est lui sixième de ce classement des joueurs les plus chers du monde, avec une valeur estimée à 116 millions d’euros. Un classement qui ne tient pas compte de sa récente prolongation jusqu’en 2025 avec le PSG, sans quoi le Brésilien aurait peut-être devancé les Mancuniens Raheem Sterling (5e, 119 millions d’euros) ou Marcus Rashford (4e, 121 millions d’euros).

Classé onzième il y a trois mois, Erling Haaland a fait un bond en avant spectaculaire en terme de valeur marchande, et se propulse directement à la deuxième place avec une valeur estimée à 131 millions d’euros. Le jeune attaquant du Borussia Dortmund, courtisé par de nombreux cadors en Europe, dépasse celui de Tottenham Harry Kane (3e, 127 millions d’euros), dans un classement qui fait la part belle aux joueurs offensifs. Seuls le milieu de terrain de Manchester City Kevin De Bruyne (7e, 113 millions d’euros), et l’arrière droit de Liverpool Trent Alexander-Arnold (10e, 110 millions d’euros) représentent d’autres postes.

A noter également dans cette étude dont les valeurs ont été impactées par la crise sanitaire, que le Paris Saint-Germain présente le septième effectif le plus cher du monde (770,4 millions d’euros), devancé par quatre clubs anglais (Manchester City, Liverpool, Manchester United et Chelsea), le FC Barcelone et le Bayern Munich.

Le top 10 selon KPMG :

1- Kylian Mbappé, PSG - 189 millions d’euros

2- Erling Haaland, Dortmund - 131 millions d’euros

3- Harry Kane, Tottenham - 127 millions d’euros

4- Marcus Rashford, Manchester United - 121 millions d’euros

5- Raheem Sterling, Manchester City - 119 millions d’euros

6- Neymar, PSG - 116 millions d’euros

7- Kevin De Bruyne, Manchester City - 113 millions d’euros

8- Jadon Sancho, Dortmund - 110 millions d’euros

= Mohamed Salah, Liverpool - 110 millions d’euros

= Trent Alexander Arnold, Liverpool - 110 millions d’euros