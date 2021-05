PSG: les mots forts de Pochettino pour Mbappé et son avenir à Paris

Mauricio Pochettino a profité de son passage en conférence de presse ce mardi pour faire un gros appel du pied à Kylian Mbappé. L’entraîneur du PSG espère le voir prolonger et lui a clairement fait savoir.

N’en déplaise à la presse catalane et au Barça, Neymar a prolongé son contrat avec le PSG. Le club francilien espère désormais convaincre Kylian Mbappé de refuser les avances du Real Madrid et de signer un nouveau bail à Paris. A la veille de la demi-finale de Coupe de France contre Montpellier, Mauricio Pochettino a rappelé l’importance de l’attaquant français au sein de son équipe.

"Les chiffres montrent que c'est le joueur le plus important, le plus déterminant, de l'équipe aujourd'hui, a lancé le technicien ce mardi en conférence de presse. Se passer de Kylian, nous n'y pensons pas. C'est un joueur important et les statistiques le montrent."

Pochettino: "Le club compte sur Kylian, je compte sur Kylian"

Touché au mollet lors du déplacement à Metz (3-1) fin avril, Kylian Mbappé a raté les trois derniers matchs du PSG toutes compétitions confondues. De retour dans le groupe pour le duel face à Montpellier, l’international tricolore devrait retrouver le terrain et tenter de faire grossir son bilan de 37 buts en 43 apparitions cette saison. Mauricio Pochettino compte sur lui ce mercredi et pour le futur.

"C'est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Le club compte sur Kylian, je compte sur Kylian, a encore martelé l’entraîneur argentin. On espère l'avoir pour beaucoup d'années."

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé fait l’objet d’une cour assidue du Real Madrid depuis plusieurs mois voire années. Fan du club madrilène - notamment de Cristiano Ronaldo - pendant l’enfance, le phénomène de 22 ans pourrait négocier dès janvier 2022 avec ses courtisans.

Mais le PSG n’a pas lâché l’affaire et espère bien le convaincre de rester. Après avoir prolongé Neymar, Paris souhaite en faire autant avec son autre star… et briser les rêves de la presse madrilène qui s'est fait l’insistant relais du Real dans ce nouveau feuilleton du mercato.