PSG: les ultras appellent au boycott du nouveau maillot

Après la diffusion de premières illustrations et photos du maillot domicile 2021-2022 du PSG, le Collectif Ultras Paris a dénoncé un abandon de l'identité du club. Le groupe demande ainsi aux supporters de ne pas acheter les prochaines tenues.

Les membres du Collectif Ultras Paris font part de leur "colère" et de leur "indignation". Dans un communiqué diffusé mardi, le groupe de supporters du Paris Saint-Germain a lancé un appel au boycott pour les maillots de la saison 2021-2022. Ceux-ci n'ont pas encore été dévoilés par le club, ni l'équipementier Nike. Néanmoins, selon de premières fuites, les changements seraient radicaux et éloignés des modèles historiques appréciés par les puristes.

"Force est de constater qu'il ne s'agit une nouvelle fois pas d'un maillot du Paris Saint-Gemrain, écrit le CUP. Manifestement, si nous avions été écoutés par la direction de notre club et par certains décideurs de l'équipementier la saison dernière, nous n'avons pas été suffisamment entendus. Nous allons donc l'exprimer plus fort... Nous sommes viscéralement attachés à nos couleurs historiques, au maillot domicile dit "Hechter" et au maillot extérieur blanc à bandes verticales rouges et bleues".

Désabusé par le "marketing", le collectif écrit donc: "Nous demandons à nos membres, sympathisants et à l'ensemble du peuple parisien de boycotter les maillots de la prochaine saison, et plus généralement de ne plus acheter un seul maillot qui ne respecte pas notre histoire. Aussi, des actions contre le maillot seront réalisées jusqu'au retour de nos couleurs historiques".

Tenue siglée Jordan

D'après le site CulturePSG, le prochain maillot domicile devrait être globalement bleu avec des liserés blancs et rouges. Exit donc la large bande rouge centrale encadrée par des traits blancs. Le short s'annoncerait original, avec un motif inspiré du basket. D'ailleurs, la tunique, comme les autres, serait siglée du logo Jordan, et non pas avec la virgule Nike.

Les échos concernant les maillots extérieur et third sont plus incertains, mais supposent que les modèles seront atypiques.