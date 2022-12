Mercato: Mbappé ne serait plus une priorité du Real, selon la presse espagnole

Le feuilleton Mbappé et le Real Madrid pourrait reprendre dans les prochaines semaines. L’attaquant du PSG fait la Une de Marca ce lundi. Le journal espagnol assure que le club madrilène n’est pas disposé à rouvrir la porte à l’attaquant français… mais n’écarte pas totalement un futur transfert.

La Coupe du monde achevée, les grands championnats et le mercato vont reprendre le devant de la scène médiatique. Marca n’a pas tardé à relancer l’un de ses feuilletons préférés. Kylian Mbappé fait à nouveau la Une du quotidien madrilène, avec un titre évocateur: "Le Real Madrid ne change pas ses plans pour Mbappé". Sur le site du quotidien espagnol, la donne est la même: "Le Real ne veut pas perdre de temps avec l’avenir de Mbappé".

La qualité de Mbappé toujours appréciée au Real

Des affirmations qui laissent penser que le Real a totalement tourné la page Mbappé. Mais les informations de Marca sont plus subtiles. Le quotidien pro-Real indique que les Merengue ne souhaitent pas rouvrir en grand la porte au prodige français, échaudés qu’ils sont par le revirement de situation du printemps dernier.

En dehors de son égo froissé, le club madrilène ne souhaiterait pas également venir trop bousculer la hiérarchie du vestiaire, et gêner la progression de ses jeunes talents, en premier lieu Vinicius et Rodrygo. Mais le quotidien espagnol indique toutefois qu’au Real Madrid la qualité du meilleur buteur de la Coupe du monde 2022 est toujours reconnue. Un indice qui laisse à penser que le feuilleton pourrait vite reprendre. D’autant que Mbappé pourrait se retrouver cet été à un an de la fin de son contrat s’il n’active pas son option pour une année supplémentaire.