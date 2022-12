Brésil: Vinicius promet de continuer à danser malgré les critiques

Vinicius, attaquant du Brésil, se moque des nombreuses critiques sur les danses jugées irrespectueuses des joueurs de la Seleçao après chaque but. Le joueur du Real Madrid promet de continuer.

Les Brésiliens continueront de danser, que cela plaise ou non. Vinicius en a fait la promesse mercredi en conférence de presse, en réponse aux nombreuses critiques jugeant les célébrations brésiliennes "irrespectueuses". C’est notamment l’avis de Roy Keane, ancien milieu de terrain anglais désormais consultant pour ITV, après la large victoire face à la Suisse (4-1) accompagnée d’autant de célébrations que de buts.

"Fantastique finition de Vinicius, excellent début de match, mais je n'ai jamais vu autant de danses, a pesté l’ancienne légende de Manchester United. Ils marquent quatre buts et ils dansent à chaque fois. Je ne peux pas croire ce que je regarde, c'est comme regarder Strictly (Come Dancing, une émission de télévision britannique, ndlr). C'est très irrespectueux vis-à-vis de l'adversaire."

"Les Brésiliens sont très contents, donc ça dérange beaucoup les gens"

Une remarque dont se moque Vinicius. "Les gens aiment se plaindre quand ils voient les autres heureux, a rétorqué le joueur du Real Madrid. Et les Brésiliens sont très contents, donc ça les dérange beaucoup. Marquer un but est le moment le plus important de notre jeu, donc nous pouvons continuer à faire beaucoup de danses."

Avant le début de la compétition, Raphinha avait pourtant prévenu: les Brésiliens ont préparé dix célébrations différentes pour leurs dix premiers buts. Après quatre rencontres, la Seleçao en a inscrit sept. Il en reste donc trois en réserve pour le quart de finale face à la Croatie, vendredi (16h) avant une potentielle demie, voire une finale. La presse brésilienne s'était déjà emportée contre Roy Keane après ses propos.

Mercredi sur RMC, Juninho, ancien milieu brésilien de l'OL, a aussi assuré que ces célébrations n'étaient pas un manque de respect. "C’est culturel, a-t-il expliqué. Nous sommes un grand pays avec plusieurs cultures. On a par exemple la capoeira, une danse inventée par les esclaves. C’est magnifique. La plupart des joueurs qui dansent sont des jeunes comme Vinicius, Paqueta… Ils sont nés à Rio, un Etat associé à la fête. La plupart des danses viennent du funk, on bouge beaucoup son corps. Après, c’est la Coupe du monde, le monde entier regarde. Mais j'ai joué en Europe et je peux comprendre que ça puisse donner cette impression (de provoquer). Mais je vous rassure, ce n’est pas l’idée."