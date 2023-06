Mercato: Messi vers l'Inter Miami, une signature qui arrange... le Barça ?

Comme expliqué par RMC Sport, Lionel Messi a un accord de principe avec l'Inter Miami, la franchise de David Beckham. Et si le dénouement de ce feuilleton faisait finalement les affaires du... FC Barcelone ?

Il avait le choix entre trois destinations. Et il a finalement vite tranché. Comme indiqué par RMC Sport ce mercredi, Lionel Messi devrait rejoindre l’Inter Miami. Si rien n’est encore signé, l’Argentin de 35 ans dispose d’un accord de principe avec la franchise de MLS. Malgré les efforts de Xavi pour le convaincre de retourner en Catalogne et la proposition financière XXL de l’Arabie saoudite, c’est donc vers les Etats-Unis qu’il se dirige à la fin de son aventure parisienne.

Beaucoup l’imaginaient plutôt rejoindre Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, en disant oui à la Saudi Pro League, qui n’hésite pas à proposer des salaires mirobolants pour attirer des stars. Al Hilal a d’ailleurs obtenu un accord de principe avec le septuple Ballon d’or, qui aurait pu devenir un rouage du soft power saoudien et servir de vitrine pour la promotion d'une probable candidature à l'organisation d'une Coupe du monde.

Début mai, RMC Sport expliquait qu’il avait échangé avec des personnalités importantes du pays, bien décidées à arracher sa signature après avoir séduit Ronaldo en décembre dernier, avec à la clé un contrat jusqu’en 2025 du côté d’Al-Nassr. Karim Benzema, lui, a dit au revoir au Real Madrid cette semaine pour s'engager avec Al-Ittihad, et il va bientôt être imité par N’Golo Kanté. Messi, par ailleurs sous contrat avec l’office du tourisme pour l’Arabie saoudite, ne devrait donc pas faire le même choix.

Un soulagement financier pour Messi ?

Barcelone représentait une autre hypothèse. Une option plus romantique. L’histoire aurait été belle mais l'opération était complexe pour un Barça sous tension budgétaire. Mardi, le club blaugrana a pourtant reçu le feu vert de la Liga pour son plan de recrutement de l’été. Sauf que le journal Sport révélait ce mercredi un gros hic : même en cas d’offre, Barcelone n’aurait pas pu garantir à Messi d’être inscrit tout de suite "à 100%" dans son effectif de la saison prochaine.

Un sérieux handicap du genre à refroidir le principal intéressé, encore marqué par l’épisode qui avait conduit à son départ au cœur de l’été 2021. En fin de contrat, il s’était retrouvé libre pendant plusieurs semaines en espérant la conclusion de sa prolongation au Barça. Englué dans une grave crise financière, le Barça n’avait finalement pas pu honorer sa promesse d’un nouveau contrat et Messi avait revu ses plans en s’engageant pour le PSG. Cette fois, il voulait vite être fixé et ne pas passer de longues semaines sans connaître sa future destination.

Plusieurs raisons peuvent expliquer le choix de l’Inter Miami, à commencer par le cadre de vie. Comme le rapporte la BBC, Messi possède déjà une maison à Miami, ce qui n’est pas un détail quand on connaît les réticences de sa femme à l’idée de déménager en Arabie saoudite. D’après la BBC et The Athletic, son arrivée au sein de la franchise de David Beckham devrait aussi être facilitée par ses contrats avec Apple et Adidas, par ailleurs partenaires de la MLS.

Du côté du Barça, sous contrôle financier, la non-signature de Messi devrait permettre d'enregistrer les joueurs encore en attente d'inscription, mais aussi le recrutement d'Iñigo Martinez (ex-Athletic Bilbao), et d'autres éléments dans les semaines à venir. Ce qui aurait sans doute été plus compliqué avec la venue de Messi.