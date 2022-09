Mercato: Michel nommé entraîneur de l'Olympiacos, avec Anigo en directeur sportif

L'Olympiacos a officialisé ce mercredi deux principaux changements dans son organigramme, avec l'arrivée de Michel au poste d'entraîneur et de José Anigo en tant que directeur sportif.

Deux anciens de l'OM à l'Olympiacos. Le club du Pirée a officialisé ce mercredi la nomination de José Anigo en tant que directeur sportif et celle de Michel comme entraîneur. Pour le technicien espagnol, c'est un retour puisqu'il avait déjà dirigé l'équipe entre 2013 et 2015, avec deux titres de champion à la clé et une coupe nationale.

Plusieurs anciens de l'OM à l'Olympiacos

De son côté, Anigo a exercé dans deux clubs grecs depuis 2017, à savoir l'APO Levadiakos et le Paniónios GSS. Il était depuis peu le directeur de l'académie de l'Olympiacos et combinera désormais les deux rôles, pour assurer la transition entre les différentes équipes.

C'est ce même José Anigo qui avait convaincu Mathieu Valbuena en 2019 de rejoindre l'Olympiacos. Lors de la fin du dernier mercato, Cédric Bakambu s'était lui engagé et Konrad de la Fuente a été prêté plus tôt par l'OM à l'Olympiacos. Le latéral brésilien Marcelo et le milieu offensif colombien James Rodriguez, deux anciens du Real Madrid, ont eux aussi rejoint l'équipe désormais dirigée par Michel.

Après cinq journées de championnat, l'Olympiacos est cinquième du classement avec huit points. Libre depuis octobre 2021 et une dernière expérience ratée à Getafe, Michal va donc désormais avoir à charge de redresser la barre. Son premier match aura lieu le 2 octobre prochain avec la réception d'Atromitos.