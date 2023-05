Mercato: Mike Maignan sur le point de prolonger avec l’AC Milan avec un salaire à la hausse

Selon la Gazzetta dello Sport, Mike Maignan devrait prolonger son contrat avec l’AC Milan. Le gardien de l’équipe de France, actuellement lié aux Rossoneri jusqu’en 2026, s’engagerait pour deux saisons supplémentaires. Avec une revalorisation salariale au passage.

L’idylle entre Mike Maignan et l’AC Milan semble partie pour durer. Selon la Gazzetta dello Sport, le gardien de l’équipe de France devrait prolonger son contrat avec le club lombard. Actuellement lié aux Rossoneri jusqu’en 2026, le natif de Guyane devrait signer pour deux saisons supplémentaires. Jusqu’en 2028.

Recruté à Lille il y a deux ans (pour 15 millions d’euros), Maignan a pris une autre dimension en Lombardie. A 27 ans, il est désormais considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète. Après la retraite internationale d’Hugo Lloris, Didier Deschamps l’a installé au pote de n°1 chez les Bleus, avec lesquels il compte 6 sélections.

L’un des chouchous des tifosi

En Italie, les tifosi du Milan l’adorent, ses coéquipiers et ses dirigeants aussi. Son nom est d’ailleurs régulièrement scandé à San Siro. De quoi convaincre le portier de 27 ans, formé au PSG, de renforcer son lien avec les Rossoneri, récents demi-finalistes de la Ligue des champions (battus par l’Inter) et assurés de terminer dans les quatre premiers de Serie A (et donc de se qualifier pour la prochaine C1). Grand artisan du titre l’an passé, "Magic Mike" a participé à 28 matchs cette saison, pour 26 buts encaissés (toutes compétitions confondues).