Equipe de France: Barthez "adore" Maignan mais estime qu'il lui "manque encore quelque chose"

Dans le Super Moscato Show ce vendredi sur RMC, l'ancien gardien des Bleus Fabien Barthez (87 sélections entre 1994 et 2006) évoque le poste de gardien de but et notamment la situation de Mike Maignan, nouveau numéro 1 des Bleus.

Alors que deux gardiens de but en particulier se distinguent ces dernières semaines par leurs performances exceptionnelles - Thibaut Courtois et Mike Maignan -, l'ancien gardien des Bleus Fabien Barthez s'est montré moins euphorique au sujet du portier de l'AC Milan. "On est très bien avec Mike, j'adore son jeu, sa posture. C'est lui quand il joue, il n'y a rien de scolaire", a d'abord noté le champion du monde 1998 dans le Super Mosacto Show ce vendredi sur RMC, délocalisé à Marseille pour les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des champions.

"Maintenant, il arrive en équipe nationale. Ceux qui ont été en équipe de France le savent, c'est encore un ton au-dessus. J'ai une énorme confiance en Mike, mais on va maintenant voir ce que ça donne. On a vu son dernier match de Ligue des champions : il manque encore quelque chose. Ce but, il ne faut pas le prendre. (...) La réalité, c'est qu'il faut faire gagner des matchs", analyse Barthez, évoquant la situation où Lautaro Martinez a pris à défaut Mike Maignan près de son premier poteau.

Courtois tout en haut du panier pour Barthez

Pour l'ancien gardien de Manchester United, le Belge Thibaut Courtois (31 ans), est donc encore un cran au-dessus des autres. "Il arrive dans l'âge, ça fait deux ou trois ans qu'il domine le sujet. Il est sobre, c'est lui quand il joue, pas un autre gardien", remarque Barthez. Et ce dernier de déplorer que "c'est le problème actuel des gardiens des nouvelles générations : ce sont tous les mêmes, ils manquent de personnaité" ; un constat auquel il n'associe donc ni le dernier rempart du Real Madrid, ni Mike Maignan.