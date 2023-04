Mercato: Milan d'accord pour prolonger Leão... et payer sa grosse amende

L'AC Milan a accepté de prendre en charge l'indemnité que doit verser Rafael Leão au Sporting CP pour prolonger son contrat, selon Relevo.

Soulagement chez les supporters rossoneri. Selon Relevo, l'AC Milan s'est mis d'accord avec Rafael Leão pour une prolongation de contrat d'une durée qui n'a pas filtré. Pour le club italien, il devenait urgent d'être fixé par rapport à la planification sportive, car les deux parties sont actuellement liées jusqu'en juin 2024 seulement.

En acceptant de prolonger Rafael Leão et de le rémunérer à hauteur de cinq millions d'euros par an, à en croire les chiffres donnés par Relevo, Milan s'évite un dilemme pour le mercato d'été à venir. Le champion d'Italie en titre s'assure ainsi la présence de son principal atout offensif, auteur de 11 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues.

Une amende à 20 millions d'euros

Mais pour trouver ce terrain d'entente, il semblerait que l'AC Milan ait surtout accepté de prendre en charge la lourde indemnité que Rafael Leão doit régler au Sporting CP depuis plusieurs années.

L'affaire remonte à 2018. Pour avoir résilié unilatéralement son contrat au Sporting CP avant de s'engager au Losc, dans un contexte de grave crise à Lisbonne avec les supporters, Rafael Leão avait été condamné par le Tribunal arbitral du sport à verser 16,5 millions d'euros au club portugais. Avec les retards de paiement, la pénalité se serait alourdie à environ 20 millions d'euros. Une facture finalement équivalente à celle d'un transfert.

D'après Record, c'est toutefois le LOSC qui est condamné à verser intégralement l'indemnité liée à la résiliation unilatérale de Leão avec le Sporting en 2018. La somme s'élève précisément à 20,3 millions d'euros (avec les intérêts) mais va encore faire l'objet d'un appel.

Rafael Leão évolue à Milan depuis 2019 après un transfert à environ 30 millions d'euros en provenance de Lille. Son bilan affiche pour le moment 38 buts et 31 passes décisives en 151 matchs.