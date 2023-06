Mercato: "Mon idée était d'aller à Barcelone", révèle Messi, qui va signer à l'Inter Miami

Dans une interview à Mundo Deportivo et Sport, Lionel Messi s'explique sur son choix de rejoindre l'Inter Miami, où il doit prochainement signer un contrat. L'Argentin explique en revanche qu'un retour au Barça était son choix prioritaire.

"J'ai pris la décision d'aller à l'Inter Miami", a révélé Lionel Messi (35 ans) dans une interview accordée mardi à Mundo Deportivo et Sport. "Ce n'est pas encore bouclé à 100%, il manque encore quelques éléments. Mais nous avons décidé de poursuivre sur cette voie", a-t-il ajouté, alors que l'Arabie saoudite le convoitait pour qu'il rejoigne Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et N'Golo Kanté dans le royaume.

"J'ai reçu des offres d'autres équipes européennes"

Dans ce même entretien, le champion du monde argentin révèle aussi qu'il souhaitait en premier lieu retourner au FC Barcelone. "J'ai reçu des offres d'autres équipes européennes. Mais je ne les ai même pas évaluées parce que mon idée était d'aller à Barcelone et, si ça ne se faisait pas, de quitter le football européen. D'autant plus après avoir gagné la Coupe du monde, ce qui me manquait avant de conclure ma carrière ici et de rejoindre les États-Unis. (...) Avec la même responsabilité de vouloir gagner et de toujours faire les choses bien, mais avec plus de tranquilité".

>> Toutes les infos mercato en direct sur RMC Sport

Sur les conditions de sa signature à venir à Miami, Lionel Messi précise qu'il ne va pas arriver avec son ami Sergio Busquets dans ses valises: "C'est l'une des autres choses qui ont été dites, que j'allais en Arabie avec Busi et Jordi (Alba, ndlr), que tout était réglé. Non, chacun s'occupe de son avenir. Je gardais évidemment un œil sur eux et sur ce qu'ils allaient faire, mais à aucun moment nous ne nous sommes mis d'accord pour aller quelque part ensemble. J'ai pris ma décision pour moi et je ne sais pas ce qu'ils vont faire".