Mercato: Monaco officialise l'arrivée de Balogun

L'attaquant international américain d'Arsenal, Folarin Balogun, 22 ans, s'est engagé pour cinq ans avec Monaco, a officiellement annoncé mercredi soir le club de la Principauté.

Falorin Balogun revient déjà en Ligue 1. Révélé la saison passé en prêt au Stade de Reims (22 buts inscrits dont 21 en championnat), l'attaquant international américain de 22 ans s'est engagé pour cinq saisons avec l'AS Monaco. Le transfert a été officialisé mercredi soir par le club de la Principauté, qui s'est mis d'accord avec Arsenal sur un montant de 40 millions d'euros bonus compris.

Après avoir satisfait toutes les visites médicales entre mardi et mercredi matin, le joueur sera présenté aux médias jeudi lors d'une conférence de presse. Il sera qualifié pour la rencontre contre Lens dimanche.

Son arrivée vise à compenser la longue absence de l'international suisse Breel Embolo, dont le retour n'est pas attendu avant février 2024 suite à son opération d'un genou.

Avec les remerciements d'Arsenal

Né à New York le 3 juillet 2001, Balogun a grandi à Londres depuis l'âge de deux ans, et a effectué toute sa formation à Arsenal, où il a signé son premier contrat professionnel à l'âge de 17 ans. Au total, avec le club londonien, cette attaquant rapide et précis n'a disputé que 10 rencontres officielles, toutes compétitions confondues, pour deux buts inscrits.

"Nous remercions Folarin pour sa contribution à Arsenal, de notre académie à l'équipe première, et nous lui souhaitons la meilleure santé et le plus grand bonheur dans son nouveau chapitre à Monaco", a publié le club anglais dans son communiqué.



Après un passage à Middlesbourgh (21 matches) lors de la deuxième partie de la saison 2021-2022, c'est à Reims, la saison dernière, qu'il s'est réellement révélé. Ancien international espoirs anglais devenu international A américain (deux sélections et un but), Balogun a été sélectionné par Gregg Berhalter pour disputer les deux prochaines rencontres de l'équipe nationale des États-Unis, les 9 et 12 septembre prochain contre l'Ouzbékistan et Oman.