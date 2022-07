Mercato: Monaco signe un joli coup avec Breel Embolo

Monaco a officialisé ce vendredi la signature pour quatre saison de Breel Embolo. L'attaquant de 25 ans, international suisse, arrive du Borussia Mönchengladbach en Bundesliga.

Comme attendu, Monaco a officialisé l'arrivée de Breel Embolo. L'international suisse de 25 ans a signé un contrat de quatre saisons. L'attaquant arrive du Borussia Mönchengladbach et le montant de l'opération est estimé autour de 12,5 millions d'euros.

"Il arrive à Monaco au meilleur moment de sa carrière"

"Son profil apporte un atout supplémentaire parmi nos options offensives et ajoute plus de profondeur à l’équipe afin de bien aborder le calendrier chargé qui nous attend. A 25 ans, Breel a remporté des titres et connait l’exigence de la Ligue des champions, juge le directeur sportif Paul Mitchell. De plus, son statut de joueur international et sa participation à des grands rendez-vous comme la Coupe du Monde et le championnat d’Europe lui confèrent une expérience qui nous sera assurément précieuse. Il arrive à l’AS Monaco au meilleur moment de sa carrière."

Breel Embolo, auteur de 14 buts et six passes décisives en 36 matchs la saison passée, y voit lui "l’opportunité de découvrir un aussi grand club": "J’ai la volonté de m’intégrer le plus rapidement possible et d’apporter mes qualités à l’effectif. J’ai hâte de découvrir mon nouvel environnement et la Ligue 1, un championnat dont le niveau ne cesse d’évoluer."