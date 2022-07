Mercato: Moussa Sissoko signe à Nantes et rêve du Mondial avec les Bleus

Le FC Nantes a annoncé ce vendredi avoir trouvé un accord avec Watford pour le transfert de l'international français Moussa Sissoko, qui fait son retour en France après neuf ans en Angleterre. Le joueur de 32 ans, présenté à la presse, espère retrouver les Bleus.

Après neuf ans et demi en Angleterre, Moussa Sissoko fait son retour en France. Le milieu de terrain international tricolore de 32 ans a signé un contrat de deux ans avec le FC Nantes, qui a officialisé vendredi son arrivée en provenance de Watford. Le montant du transfert est estimé à deux millions d'euros, selon une information de RMC Sport.

"Il n'y avait pas de moment précis pour revenir en France, mais je l'avais toujours dans un coin de ma tête. Nantes m'a proposé un projet intéressant", a commenté Moussa Sissoko en conférence de presse, organisée juste après l'annonce de son recrutement.

"De l'attente, il y en aura forcément", a-t-il estimé. "Mais je ne me mets pas de pression. J'ai 32 ans, j'ai vécu pas mal de choses, je sais pourquoi je suis là. Je ne suis pas venu ici pour changer l'équipe. Elle a une structure de jeu, un coach depuis un certain temps. Je vais essayer d'apporter mes qualités au service du collectif, pour qu'on puisse voir un beau FC Nantes", a-t-il ajouté, avant que son entraîneur Antoine Kombouaré confirme qu'il a bien été recruté pour être "au coeur du jeu".

Le Mondial est "toujours" dans sa tête

En regagnant l'Hexagone, Moussa Sissoko espère retrouver l'équipe de France. Sa dernière sélection - la 71e - remonte à l'Euro 2021, lors de l'élimination en huitièmes de finale face à la Suisse. Malgré la rude concurrence au milieu, l'ancien Toulousain pense encore pouvoir revenir sur la scène internationale et disputer la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre).

"Dans ma tête, j'ai encore toutes mes chances. C'est vrai que je n'ai pas été convoqué depuis le dernier Euro. Je peux le comprendre: j'étais à Watford et les résultats n'ont pas été aussi bons que ce que j'espérais (19e, le club a été rélégué en D2 anglaise, ndlr). Mais je recevais les pré-convocations. C'est déjà une bonne chose. Rien n'est joué: je vais jouer mes chances à fond, donner le meilleur de moi-même, essayer d'être le plus performant possible. Le coach fera ses choix. (...) Une fois l'Euro terminé, le Mondial au Qatar était dans ma tête. Ça l'est toujours actuellement".