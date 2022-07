Mercato: Naples vise Kepa Arrizabalaga

Après le départ pour Chelsea de Kalidou Koulibaly, Naples doit absolument renforcer son secteur défensif. Le club italien a déjà enregistré la signature de Kim Min-Jae, et aimerait bien faire signer Kepa Arrizabalaga.

Barré par Edouard Mendy et souvent moqué lorsqu'il a sa chance, Kepa Arrizabalaga n'est plus en odeur de sainteté du côté de Chelsea, et Naples pourrait bien sauter sur l'occasion.

A la recherche d'un gardien pour pallier le départ libre de David Ospina, et concurrencer Alex Meret, Naples s'intéresse fortement au gardien espagnol de Chelsea, selon Gialuca Di Marzio.

>>> Le mercato en direct

Les deux clubs d'accord sur un prêt

Acheté 80 millions par Chelsea il y a quatre ans, Kepa n'est pas abordable d'un point de vue financier pour Naples dans le cadre d'un transfert. Les deux clubs seraient donc en négociations sur un prêt avec une formule très avantageuse pour le club italien. Chelsea serait d'accord pour prendre en charge les trois quarts du salaire du joueur.

Il ne resterait que quelques détails à régler concernant les primes: le club anglais souhaiterait deux bonus de 1,5 million d'euros. Une somme jugée pour le moment trop élevée par Naples.

De son côté, Alex Meret, qui a une offre de prolongation, attend de voir qui sera son futur concurrent avant de prendre une décision concernant son avenir.