Mercato: Navas fait comprendre qu'il reste au PSG la saison prochaine

Malgré la concurrence assez pesante avec Gianluigi Donnarumma durant toute la saison, Keylor Navas a annoncé son intention de rester au PSG la saison prochaine.

Keylor Navas, sous contrat jusqu'en 2024, a déclaré ce samedi sur Prime Video vouloir "continuer" au PSG la saison prochaine. Et ce malgré la concurrence avec l'Italien Gianluigi Donnarumma, une rivalité sportive qui a semblé peser lourd cette saison sur les épaules des deux hommes.

"On va continuer"

"Ma famille et moi sommes contents ici, on va continuer", a répondu l'ancien portier du Real Madrid à l'antenne de Prime Video après la victoire acquise contre Metz durant la 38e et dernière journée de Ligue 1. "J'ai deux ans de contrat encore", a-t-il insisté.

Arrivé au PSG en 2019, le gardien de 35 ans est en concurrence depuis le début de saison avec Donnarumma, arrivé libre de l'AC Milan auréolé de son titre gagné à l'Euro, où il a été meilleur joueur du tournoi. L'Italien est sous contrat jusqu'en 2026.

L'entraîneur Mauricio Pochettino a alterné toute la saison entre les deux gardiens internationaux, sans établir une hiérarchie claire. "Il y aura sûrement une autre gestion l'année prochaine", a-t-il glissé, laissant entendre qu'une nouvelle cohabitation n'aurait pas lieu.