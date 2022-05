Mercato en direct: Leao affole les cadors européens

Dans un échange avec plusieurs lecteurs du Parisien, Marco Verratti a été interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé, toujours en balance entre une prolongation au PSG et un départ au Real Madrid. Et cela le stresse. Il ironise ainsi sur le séjour de son coéquipier au PSG en Espagne la semaine passée. "Quand je suis en repos et que je vois des notifications qui disent que Kylian est à Madrid, ça me donne mal au ventre, sourit-il. Même si après il me dit: ‘Tranquille, j’étais en vacances’. On attend tous de savoir".

