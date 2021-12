Mercato: Juventus, Manchester United, Newcastle... quel prochain club pour Dembélé?

Alors que les négociations entre le champion du monde et le Barça sont au point mort concernant une prolongation de contrat, la presse espagnole croit tenir plusieurs pistes plausibles quant au futur d'Ousmane Dembélé.

À compter du 1er janvier, soit ce samedi, Ousmane Dembélé sera libre de discuter avec n'importe quel club en vue de la saison prochaine. Et les pistes quant à l'avenir du champion du monde français se multiplient ces dernières heures.

En cause: des négociations au point mort avec le Barça concernant une prolongation de contrat, qui arrive à son terme en juin. Si le joueur ne serait pas contre un renouvellement, il le voudrait uniquement selon ses conditions, ce que le club blaugrana ne semble pas prêt à accepter. Le géant catalan se retrouve donc dans une situation compliquée puisqu'il pourrait laisser filer sans indemnité de transfert celui sur lequel il avait investi 135 millions d'euros à l'été 2017.

Italie, Angleterre ou France? Le bal des prétendants a commencé

Il n'en reste pas moins que le bal des prétendants a d'ores et déjà commencé pour l'ailier de 24 ans. Et ceux-ci s'avèrent plutôt prestigieux. À en croire le quotidien catalan Sport, un accord de principe aurait déjà été trouvé entre Dembélé, son agent et la Juventus. Un challenge turinois qui pourrait s'avérer intéressant pour le joueur, même si la Vieille Dame est en plein renouveau et a perdu de son lustre d'antan depuis deux ans.

Pour autant, le Français et son entourage restent attentifs aux appels du pied d'autres clubs. En Angleterre, United est en contact régulier avec son agent depuis plusieurs mois. L'arrivée du numéro 7 du Barça chez les Red Devils pourrait venir compenser un départ probable d'un autre international tricolore, à savoir Anthony Martial, qui pourrait être prêté à Séville cet hiver. Deux autres clubs de Premier League sont également cités par la presse espagnole: Arsenal et Newcastle. Ousmane Dembélé pourrait correspondre au plan de reconstruction établi par Mikel Arteta avec les Gunners, reposant sur un effectif jeune et capable de prendre ses responsabilités. Pour les Magpies, leur nouvelle force financière avec l'arrivée d'un fonds d'investissement saoudien pourrait aussi permettre d'attirer le Français dans leurs filets, en étant capable de lui assurer des émoluments en or massif. Mais leur position de relégable en championnat (19e) rend l'opération plus compliquée.

Enfin il reste un candidat potentiel selon la presse catalane, en Ligue 1 cette fois: le PSG. Selon Mundo Deportivo, Paris voudrait profiter de l'opportunité de signer le joueur libre pour apporter davantage de densité en attaque. Au vu de son potentiel, de son âge et du fait qu'il est Français, son intégration correspondrait au projet sportif du club. Mais son salaire et sa fréquence de blessures pourraient aussi faire partie des arguments à prendre en compte.