Ligue 1: Lille perd Botman sur blessure pour plusieurs semaines

Selon le journal L'Equipe, Sven Botman, victime d'une blessure à l'aine avec les Espoirs néerlandais, devrait manquer plusieurs semaines de compétitions avec le LOSC.

Coup dur pour le LOSC. Son défenseur central Sven Botman, titulaire indiscutable dans l'axe, devrait être absent au moins quatre semaines selon le journal L'Equipe. Sélectionné avec les Espoirs néerlandais pour les matchs de qualification à l'Euro U21, il a ressenti une gêne à l'aine face au pays de Galles (5-0) et avait dû céder sa place. De retour au LOSC, les examens passés par le jeune défenseur ont montré une lésion musculaire plus grave que celle estimée par le club. Forfait pour plusieurs semaines, il devrait manquer la double confrontation face au Séville FC en Ligue des champions (20 octobre et 2 novembre) et le choc face au PSG le 29 octobre.

Djalo pourrait avoir sa chance

Arrivé à l'été 2020 au LOSC en provenance de l'Ajax, le joueur de 21 ans affiche un très haut niveau depuis son arrivée dans le Nord, avec un seul passage sur le banc la saison dernière et des prestations remarquées puisque plusieurs offres ont afflué cet été venant d'Italie ou d'Angleterre.

Jocelyn Gourvennec devrait aligner Tiago Djalo aux côtés de José Fonte pour les prochains matchs. Djalo a pourtant joué l'essentiel de ses rencontres au poste d'arrière droit cette saison. Face à Clermont ce samedi à 17h, Gourvennec a par ailleurs convoqué Kouadio-Yves Dabila, défenseur central de la réserve, qui a été prêté en Belgique ces deux dernières saisons et dont le dernier match avec l'équipe première remonte au 6 février 2019.