Mercato: Newcastle se positionne sur Aubameyang

À la peine sportivement, mais bénéficiant de nouveaux investisseurs, Newcastle voudrait faire venir dès cet hiver Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant d’Arsenal, d’après le Mirror.

N’ayant plus joué avec Arsenal depuis le 6 décembre, Pierre-Emerick Aubameyang est bien obligé d’envisager son avenir ailleurs qu’avec les Gunners. Écarté du groupe et déchu de son capitanat par Mikel Arteta, le Gabonais pourrait se chercher un autre club dans les prochains mois. Selon le Mirror, il intéresserait notamment Newcastle, qui voudrait se renforcer sportivement pour éviter la relégation de Premier League et bénéficie de fonds importants depuis l’arrivée de nouveaux investisseurs.

Actuellement, Aubameyang se prépare à disputer la Coupe d’Afrique des Nations. L’attaquant de 32 ans a été libéré prématurément par son club: depuis plusieurs semaines et une sanction disciplinaire pour retard à l’entrainement, il n’entre plus dans les plans d’Arteta. Un départ dès janvier serait donc à l’étude. Newcastle pourrait vouloir le faire venir en prêt, tout en posant une option d’achat de 24M d’euros pour cet été.

Lingard et Isco également sondés

Actuellement, les Magpies sont 19es de Premier League, à deux points du premier non-relégable, Watford. Racheté par le fonds souverain saoudien en octobre, ils bénéficient désormais d’importants moyens pour recruter et sauver leur place dans l’élite. En plus d’Aubameyang, ils auraient sondé plusieurs joueurs et clubs de prestige ces derniers jours: Jesse Lingard et Manchester United, Jason Denayer et l’Olympique Lyonnais, Sven Botman et le LOSC, ou encore Isco et le Real Madrid.

"Attendez et voyez. Je ne peux pas vous donner de promesses à ce sujet pour le moment, a toutefois tenu à tempérer le coach de l’équipe Eddie Howe, au sujet du recrutement. Comme je l'ai déjà dit, il y a des gens au-dessus de moi qui travaillent et qui examinent la question. Je me concentre sur l'équipe. Il y a beaucoup de matchs à venir et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Le mois de janvier, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, est notoirement difficile à prévoir et avoir un plan clair en ce moment est encore pratiquement impossible parce qu'il y a des rebondissements à venir."