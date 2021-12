Mercato: Newcastle pourrait rapidement accélérer sur le dossier Isco

Cantonné à un rôle de joker de luxe au Real Madrid, Isco pourrait être tenté d’aller voir si l’herbe est plus verte en Premier League, selon AS. Qui assure que le nouveau riche Newcastle aurait érigé l’Espagnol en priorité pour se renforcer dès cet hiver.

Figurant parmi la liste des nombreux joueurs talentueux libres de s’engager avec le club de leur choix dès le 1er janvier prochain, Isco attise toujours les convoitises, bien qu’utilisé avec parcimonie au Real Madrid. Barré au milieu par l'inamovible trio Kroos-Casemiro-Modric et les montées en puissance attendue de Federico Valverde et Eduardo Camavinga, le créateur espagnol (29 ans), serait en effet dans les petits papiers de Newcastle, selon AS.

Désireux de rapidement se densifier qualitativement et aidés par leurs nouveaux fonds saoudiens, les Magpies pourraient ainsi tenter de payer une petite indemnité de transfert pour le joueur, qui ne serait pas contre l’idée d’un départ mais souhaite toujours évoluer dans un grand championnat européen. Cette porte de sortie pourrait donc profiter à toutes les parties.

Un second souffle en Angleterre?

Auteur de 7 petits matches de Liga cette saison, pour 2 titularisations seulement, l’ancien joueur de Valence et de Malaga pourrait donner un second souffle à sa carrière en Angleterre, et tenter de redonner vie à un club qui devrait sortir le chéquier cet hiver pour sauver sa peau en Premier League (19e).

Pour le Real Madrid, qui devrait enclencher une opération dégraissage lors du prochain mercato afin d’alléger une masse salariale conséquente, le départ d’un élément désormais cantonné à un second rôle pourrait être bienvenu. Isco sera libre de tout contrat en juin prochain, et partirait alors gratuitement. A moins qu’un club souhaite se l’offrir dès cet hiver.