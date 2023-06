Mercato: Newcastle sur le point de battre un record avec Tonali

C'est l'un des plus gros transferts de ce début d'été: Sandro Tonali va quitter l'AC Milan et rejoindre Newcastle contre 70 millions d'euros, d'après le journaliste Fabrizio Romano. Si le montant de l'opération est confirmé, il deviendra le joueur italien le plus cher de l'histoire.

Sandro Tonali va devenir le joueur italien le plus cher de l'histoire. D'après le journaliste Fabrizio Romano, son transfert de l'AC Milan à Newcastle est bouclé pour 70 millions d'euros, bonus compris. C'est plus que Jorginho, arrivé lui aussi en Premier League il y a quelques années, mais à Chelsea, contre un chèque de 57 millions d'euros.

Après trois saisons à l'AC Milan, Tonali, 23 ans, va donc découvrir un nouveau championnat. Depuis son arrivée en Lombardie, il avait plusieurs fois confié son envie de s'inscrire dans la durée avec les Rossoneri, jusqu'à y faire toute sa carrière pour y devenir un joueur légendaire. Il va quitter le club plus tôt que prévu, avec malgré tout un titre de champion d'Italie dans la besace.

Un contrat de 6 ans et 7 millions d'euros annuels

A Newcastle, il doit toucher un salaire annuel de 7 millions d'euros, qui peut monter à 9 millions avec les bonus. Le contrat qu'il va signer le liera au club anglais jusqu'en 2029. L'AC Milan aura vraisemblablement une clause qui garantira au club un pourcentage à la revente.

Les Magpies, qui avaient déjà déboursé 70 millions d'euros l'été dernier pour le transfert d'Alexander Isak, s'approchent une nouvelle fois de leur record - qui sera donc égalé si les bonus sont atteints et versés à l'AC Milan.