Mercato: Jorginho quitte Chelsea et signe chez le rival Arsenal

Après une frénésie d'achats, Chelsea a officialisé la vente de Jorginho à Arsenal ce mardi avant la fin du mercato hivernal. Le milieu italien va chercher à se relancer chez les Gunners après un début de saison compliqué chez les Blues.

En attendant potentiellement l'arrivée record d'Enzo Fernandez en provenance du Benfica Lisbonne, Chelsea a fait de la place au milieu et récupéré un petit chèque avec le transfert de Jorginho. Dans le dur chez les Blues, où malgré 25 apparitions il ne semble plus indispensable, l'Italien de 31 ans s'est engagé ce mardi avec le rival londonien d'Arsenal jusqu'en juin 2024. Un transfert officialisé par les deux clubs avant la clôture du mercato hivernal et qui rapporterait environ 13,5 millions d'euros à Chelsea.

"Je suis très excité par ce nouveau défi. Et pour être honnête, j'ai juste hâte d'être sur le terrain! Tout est arrivé si vite, s'est enthousiasmé le nouveau joueur des Gunners dans un communiqué publié sur le site de sa nouvelle équipe. J'étais un peu surpris, mais j'ai saisi l'opportunité de relever ce défi incroyable."

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Jorginho, un joueur d'expérience pour les Gunners

Arrivé à Chelsea en juillet 2018 en même temps que son mentor de Naples, Maurizio Sarri, Jorginho a su rapidement devenir une pièce essentielle des Blues. Malgré le départ du technicien italien, le milieu a gardé la confiance de Frank Lampard puis de Thomas Tuchel à Londres. Mais malgré un temps de jeu encore conséquent cette saison, l'international italien ne fait plus office d'indiscutable sous les ordres de Graham Potter. Avec la possible arrivée d'Enzo Fernandez, pour près de 120 millions d'euros, Jorginho n'aurait plus été assuré d'enchaîner les matchs.

En quatre ans et demi à Chelsea, l'international italien aux 46 sélections a gagné la Ligue Europa en 2019 avant d'être l'un des artisans majeurs du sacre en Ligue des champions en 2021. La même année,et fort d'un titre avec l'Italie à l'Euro, Jorginho a terminé troisième du classement du Ballon d'or.

Du côté d'Arsenal, actuel leader de Premier League après 19 matchs, le vétéran de 31 ans sera chargé d'apporter toute son expérience à l'équipe entraînée par Mikel Arteta. Après 19 ans d'attente, les Gunners rêvent de remporter leur premier titre de champion d'Angleterre depuis la mythique saison des 'Invincibles' de Thierry Henry, Patrick Vieira et autres Robert Pirès ou Dennis Bergkamp.

"C'est un maillot important. C'est un club incroyable, un grand club, et je suis vraiment excité et heureux d'être ici, s'est encore réjoui Jorginho après son arrivée chez les Gunners. [...] Je vais essayer d'apporter une énergie positive, un travail acharné et mon expérience pour aider l'équipe. Voilà ce que j'emporte toujours avec moi. [...] J'essaie juste d'aider avec l'expérience que j'ai eue dans mon temps avec les autres clubs et tout ce que je peux faire pour aider l'équipe à en faire de plus en plus, c'est mon objectif. Tout ce que je peux promettre, c'est que je vais tout donner pour représenter ce club."