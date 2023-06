Mercato: Newcastle va signer son premier gros coup de l’été avec Tonali

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, Newcastle va entamer son recrutement estival par un très joli coup en provenance de Serie A. Selon la presse italienne, les Magpies ont scellé le transfert de Sandro Tonali.

L’Arabie saoudite ne s’active pas seulement pour apporter du clinquant à son championnat cet été. Le fonds d’investissement saoudien à la tête de Newcastle depuis la fin 2021 devrait apporter une nouvelle dimension aux Magpies cet été, qui sont appelés à disputer la Ligue des champions la saison prochaine après leur quatrième place en Premier League.

Si le club du nord de l’Angleterre n’a pas versé dans les achats clinquants depuis sa reprise par les Saoudiens, des investissements élevés sont tout de même réalisés. Sandro Tonali va s’inscrire dans cette volonté. Selon la Gazzetta dello Sport, l’AC Milan et Newcastle ont acté un accord de principe pour le transfert de l’international italien (14 sélections) à hauteur de 70 millions d’euros.

Un salaire imposant pour Tonali

Fabrizio Romano évoque lui détails contractuels de ce transfert. Selon lui, l’ancien joueur de Brescia s’est mis d’accord avec l’équipe dirigée par Eddie Howe pour un contrat jusqu’en 2029 avec 8 millions de salaire annuel net, plus deux millions de bonus.

Une première signature estivale qui pourrait annoncer un été dispendieux. La saison passée, le chéquier avait été déjà de sortie avec 70 millions dépensés pour Alexander Isak, 45 pour Anthony Gordon, 37 pour Sven Botman ou encore 17,5 pour Matt Targett et 11,5 pour Nick Pope. Seule signature officielle de l’été de Newcastle pour le moment, l’ailier droit gambien Yankuba Minteh, acheté 7 millions d’euros au club danois d’Odense, a été prêté dans la foulée au Feyenoord Rotterdam, alors que dans le sens des départs, l’attaquant néo-zélandais Chris Wood a été cédé 17 millions d’euros à Nottingham Forest, et Matthy Longstaff et Ciaran Clark ont quitté le club à la fin de leur bail.