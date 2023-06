Mercato: Newcastle se positionne sur Désiré Doué, qui doit d'abord passer son bac

Dans une interview au magazine anglais "i", Mikaël Silvestre, agent de Désiré Doué (18 ans), révèle un intérêt de Newcastle pour le jeune milieu de terrain du Stade Rennais.

Un prétendant de plus pour Désiré Doué (18 ans). Dans une interview accordée au journal anglais "i", Mikaël Silvestre, agent du milieu de terrain rennais, révèle avoir été approché par Newcastle, richissime club anglais qualifié en Ligue des champions la saison prochaine. Le joueur formé au club breton a signé une première saison très remarquée avec l’équipe première (34 matchs, 4 buts) et suscite déjà l’intérêt de plusieurs grosses écuries européennes, malgré un contrat prolongé jusqu’en 2025 en novembre dernier.

"Newcastle est venu le voir"

"Je sais que Newcastle est venu le voir et était en contact avec nous, a déclaré Silvestre, ancien défenseur puis dirigeant du Stade Rennais. Comme beaucoup de clubs en Europe quand ils font du repérage, ils viennent essayer de parler à l'entourage et se faire une idée et essayer de comprendre quelle est la situation. Il ne s'agit pas nécessairement de la situation contractuelle mais aussi de ce qui se passe dans la vie du joueur autant que possible avant qu'il ne bouge."

Doué et Silvestre ont déjà fait grincer des dents au club cette saison en se rendant à Barcelone pour visiter les installations du Barça pendant un match de Rennes à Montpellier, en avril dernier. Rennes espère conserver une saison supplémentaire sa pépite capable d’évoluer un peu à tous les postes de l’entrejeu. Silvestre assure qu'"aucune décision" n'a été prise pour la saison prochaine tout en rappelant que "de grands clubs de toute l'Europe" le surveillaient.

"C'était sa saison décisive, une grande saison pour lui, poursuit l’ancien défenseur de l’équipe de France (40 sélections, 2 buts) et de Manchester United (1999-2008). Il n'avait que 17 ans et l'a fait en passant le baccalauréat. Contrairement à d'autres joueurs, il devait se lever tôt le matin pour aller à l'école et il s'en est bien sorti. C'est un joueur talentueux et il a attiré de grandes équipes de toute l'Europe mais aucune décision n'a été prise à son sujet. Il a des examens le 20 juin, c'est étrange mais c'est la vie d'un jeune de 17 ou 18 ans."