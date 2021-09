Mercato: Niang à Bordeaux comme joker?

Toujours sous contrat à Rennes, mais absolument pas utilisé par Bruno Genesio, l'avant-centre sénégalais M'Baye Niang pourrait rebondir dans les prochaines heures à Bordeaux, qui cherche un joker à son poste.

Derniers de Ligue 1 après cinq journées, les Girondins vont peut-être régler une partie de leurs problèmes en recrutant un avant-centre digne de ce nom, même après la clôture du marché des transferts. Alors que Foot Mercato évoquait dimanche la piste M'Baye Niang, L'Equipe indique ce lundi que l'attaquant sénégalais (26 ans) est effectivement proche de s'engager avec Bordeaux.

D'après le quotidien, Niang est ainsi attendu mardi au centre d'entraînement des Girondins, pour finaliser l'opération et rejoindre le club de Gérard Lopez en tant que joker, comme le permet le règlement.

Un an et demi de turbulences

Reste toutefois à savoir quelle est la position du Stade rennais dans ce dossier, et la nature d'un éventuel accord avec Bordeaux, puisque l'ancien joueur du Milan AC est toujours sous contrat avec le club breton jusqu'en juin 2023.

Niang était arrivé à Rennes à l'été 2018 en provenance du Torino, d'abord sous la forme d'un prêt puis d'un transfert définitif un an plus tard, pour 15 millions d'euros. Auteur d'un début de saison 2019-2020 convaincant avant l'arrêt des compétitions à cause de la pandémie, l'attaquant avait ensuite évoqué ses envies de départ, notamment vers l'OM, sans qu'aucune piste n'aboutisse.

Après plusieurs mois de flou, Niang avait réintégré le groupe de Julien Stéphan et rejoué fin novembre, sans toutefois convaincre, pour être finalement prêté début février à Al-Ahli (Arabie saoudite) où il n'a fait que cinq petites apparitions. Il n'est plus apparu sur un terrain depuis début mai.