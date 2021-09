Bordeaux-Lens: "Beaucoup d'inquiétude et de préoccupation" pour Petkovic

La révolte observée en seconde période après un premier acte complément manqué n'a pas permis à Bordeaux de l'emporter dimanche. Les Girondins ont même été défaits (2-3) dans le temps additionnel par le Racing Club de Lens et sont derniers du classement en Ligue 1.

Corrigés par Nice (4-0) avant la trêve internationale, les Bordelais espéraient que le break allait coïncider avec le lancement de leur saison. Las ! Ils ont concédé une nouvelle défaite (2-3) au terme d’un scénario fou. Très fâcheux, qui plus est lorsqu’elle est concédée à domicile, et qu’elle vous fait glisser à la dernière place du classement. Le coach des Girondins, Vladimir Petkovic, imaginait sans doute connaître une meilleure entrée en matière pour ses débuts en tant que nouvel entraîneur, mais le Suisse n’a pas voulu accabler ses joueurs en conférence de presse.

Petkovic: "Le penalty ? J'ai tout de suite vu que c'était discutable"

"C’est un peu comme dans chacun de ces cinq premiers matchs: je suis satisfait de certaines choses, déçu par d’autres. On n’a pas eu beaucoup de chance non plus, a-t-il estimé face aux journalistes à l’issue de la rencontre. On n’a pas mérité en première période mais on a pris deux buts sur des ballons hauts évitables qui sont le fruit d’erreurs individuelles." Mené 2-0 à la pause, Bordeaux a retrouvé des couleurs au retour des vestiaires pour revenir à 2-2 à deux minutes de la fin. Mais les Sang et Or ont obtenu un penalty transformé dans les arrêts de jeu.

"J’ai tout de suite vu que c’était discutable", a estimé Vladimir Petkovic, concernant ce fait de jeu qui coûte très cher à son équipe, et sur lequel il est revenu en longueur, pointant notamment l'interminable attente qui a précédé la décision du corps arbitral. Au lieu de se relever à l'issue de cette 5e journée, Bordeaux creuse toujours plus profondément dans les tréfonds du classement. "Aucune victoire en cinq matchs, la situation n’est pas évidente, c’est certain, a concédé Petkovic, le visage impassible. Il y a beaucoup d’inquiétude et de préoccupation, mais il faut répondre avec de l’agressivité, des courses. On espère pouvoir créer des automatismes, qui demandent un peu plus de temps, à partir de cela."