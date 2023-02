Mercato: Nice, Ajaccio, Lyon... les derniers mouvements des clubs de Ligue 1

Si le mercato a refermé ses portes mardi à minuit en France, certains clubs de Ligue 1 ont attendu ce mercredi pour officialiser leurs derniers mouvements.

Variable d'ajustement, le mercato d'hiver n'a pas toujours le clinquant de son pendant estival. Mais il peut permettre de réaliser de jolis coups. Ou s'apparenter à un théâtre d'investissements hasardeux. Après un mois de rumeurs, de négociations et de signatures en tout genre, il a refermé ses portes ce mardi à minuit en France. Mais certains clubs de Ligue 1 viennent seulement d’officialiser leurs derniers mouvements.

>> Toutes les infos mercato en direct

C’est le cas de l’OGC Nice, qui a annoncé ce mercredi le départ en prêt de son jeune milieu offensif roumain Rares Ilie (19 ans). Arrivé l’été dernier en provenance du Rapid Bucarest contre un chèque de cinq millions d’euros, et présenté par ses dirigeants comme un très grand espoir, il poursuivra sa progression jusqu’à la fin de la saison au Maccabi Tel-Aviv, qui n’a pas obtenu d’option d’achat.

Da Silva vers l'Australie ?

Confronté à une forte concurrence sur la Côte d’Azur, il n’est apparu que quatre fois en championnat et n’a plus joué depuis le mois d'octobre. De son côté, l’AC Ajaccio a confirmé le départ définitif de son avant-centre congolais Bevic Moussiti-Oko (28 ans). Direction la Turquie et le MKE Ankaragücü pour celui qui était encore titulaire dimanche face à l’OL (0-2). Il a inscrit son unique but cette saison au Vélodrome, lors d’une victoire de l’ACA contre l’OM (2-1).

Dans le sens des arrivées, le RC Lens a obtenu sur le gong la signature de l’élégant milieu de terrain Angelo Fulgini (26 ans), révélé à Angers et prêté avec option d’achat par Mayence. Un retour aux sources pour cet amoureux de Bollaert. Le mercato a aussi été animé à l’OL, et il n’est peut-être pas fini. Selon les informations de L’Equipe, Damien Da Silva (34 ans) pourrait prochainement filer en Australie, où le mercato est ouvert jusqu’au 7 février.

Actuellement dernier de son championnat, le Melbourne Victory serait déjà tombé d’accord avec l’ancien défenseur rennais, en manque de temps de jeu et qui avait été évoqué au FC Nantes début janvier.