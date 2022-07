Mercato: Nice mise sur Rares Ilie, annoncé comme un grand espoir

L'OGC Nice a annoncé ce dimanche la signature de Rares Ilie (19 ans), jeune talent en provenance du Rapid Bucarest. De quoi véritablement lancer le mercato des Aiglons.

Lucien Favre réclamait des recrues. Son souhait commence à être exaucé. Après le transfert définitif de Marcin Bulka en provenance du PSG et l'arrivée de l'espoir Badredine Bouanani libre après la fin de son contrat à Lille, l'OGCN accélère son marché estival avec la signature ce dimanche de Rares Ilie. Joueur créatif, le Roumain évoluait au Rapid Bucarest où il a été formé.

>> Les infos mercatp en direct

Selon nos informations, l’OGCN avait effectué une première offre de 5 millions puis une deuxième après le refus initial du club roumain. Formé au Rapid, Ilie (19 ans, 1,83m) évolue au poste d’attaquant ou d’ailier gauche. Il a compilé 6 buts et 10 passes décisives la saison en 36 matchs.

La semaine passée, Lucien Favre n'avait pas masqué son impatience quant au manque de renforts après les départs de Walter Benitez, Justin Kluivert et Jordan Amavi.

"On verra. Je me rappelle la première année, quelques joueurs sont arrivés très tard. C'est typique de la période des transferts. On va tenter de faire du mieux possible jusqu'à la fin des transferts. On a besoin de transferts. Tout le monde était d'accord", avait indiqué l'entraîneur suisse. Une problématique en passe d'être solutionnée.