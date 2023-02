Mercato: pour la LFP, c’est Chelsea qui est en faute dans l’échec du prêt de Ziyech au PSG

Selon nos informations, la commission juridique de la LFP a reconnu que la faute est à imputer à Chelsea dans l’affaire du prêt non homologué de Ziyech au Paris Saint-Germain.

La LFP ne jette pas la pierre au PSG. Selon nos informations, la commission juridique de l’instance a reconnu que, dans l’affaire du prêt non homologué de Ziyech, la faute est à imputer à Chelsea. La raison: l'envoi en retard de papiers non signés par le club anglais et donc dans la foulée le téléchargement en retard du PSG.

Cela n'a rien à voir avec le bug que l'instance a connu sur son logiciel. Un problème informatique qui a notamment touché un joueur de l'AJ Auxerre (Brayann Pereira prêté à Bourg-en-Bresse, dont le contrat a bien été homologué). Mais même en cas de bug, un historique existe sur cette plateforme.

L'appel du PSG rejeté ce mercredi matin

Ce mercredi matin, la Ligue de Football a rejeté l’appel du PSG après l’improbable retournement de situation dans le dossier Hakim Ziyech. Mardi soir, à 21h40, Paris a renvoyé à Chelsea une majoration de l’accord du prêt. 22h46, 22h48, 22h49 et 22h50… La direction parisienne a tenté d’appeler Chelsea pour avoir un retour sur leur signature. En vain.

Il est 22h55 lorsque le club londonien envoie un mauvais document qui n'est pas signé. Paris décide donc de renvoyer une version signée par le club et le joueur. Les Blues répondent à 22h58, et assurent qu’ils ont déjà tout envoyé. Une nouvelle fois, la réponse est assortie de la mauvaise pièce jointe. La bonne version n'arrivera pas avant 23h03.

Mais dans les bureaux du club parisien, le temps est compté. Les documents administratifs doivent être envoyés avant 23 heures à la Ligue de Football Professionnel. Selon nos informations, le téléchargement est effectué à 23h04. Peu après minuit, plusieurs sources confirment la nouvelle à RMC Sport: Hakim Ziyech n’a pas signé.