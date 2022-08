Mercato: Nice aurait trouvé un accord avec Aaron Ramsey

L’OGC Nice tiendrait un accord contractuel avec le Gallois Aaron Ramsey selon les informations de Foot Mercato. Le milieu offensif s’engagerait librement après son départ de la Juventus lors du mercato estival.

Assez discret depuis le début du mercato estival, Nice est passé à la vitesse supérieure à quelques jours de la reprise de la Ligue 1. Le club azuréen a officialisé lundi le transfert d’Alexis Beka Beka en provenance du Lokomotiv Moscou et serait également sur le point d’accueillir Aaron Ramsey.

Selon les informations de Foot Mercato et de L’Equipe, le milieu offensif gallois a trouvé un accord contractuel avec le club présidé par Jean-Pierre Rivère. A 31 ans, l’ancien joueur d’Arsenal est actuellement libre depuis la résiliation de son contrat par la Juventus lors du mercato estival.

Ramsey en quête de relance

Au sein de l’OGCN, on tiendrait déjà pour acquise l’arrivée d’Aaron Ramsey malgré une récente approche de la franchise de MLS de Charlotte. Après une expérience compliquée en Italie avec les Bianconeri, le Gallois sort d’une seconde moitié de campagne 2021-2022 mitigée avec les Rangers. S’il a disputé 13 rencontres avec le club écossais, atteignant même la finale de Ligue Europa, le meneur de jeu a encore connu quelques pépins physiques et s’est contenté de deux buts et deux passes décisives sous les ordres de Giovanni van Bronckhorst.

En signant à Nice, Aaron Ramsey va pouvoir faire bénéficier de sa belle expérience du haut niveau au groupe dirigé par Lucien Favre. A titre personnel, le coéquipier de Gareth Bale en sélection va surtout tenter de s’y relancer avant la Coupe du monde au Qatar en fin d’année.

Un accord avec Leicester pour Schmeichel

A l’instar d’Aaron Ramsey, Nice semble en passe d’accueillir un autre joueur de renom passé par la Premier League. Courtisé depuis quelques temps et pas insensible au projet d’INEOS, Kasper Schmeichel devrait bien rejoindre la Ligue 1 pendant le mercato estival.

Nice aurait ainsi trouvé un accord avec Leicester à hauteur d’un million d’euros. D’’éventuels bonus s’ajouteront en cas de qualification en Ligue des champions.

Si la visite médicale du Danois de 36 ans pourrait rapidement être réglée, les Aiglons n’ont pas encore trouvé d’accord avec le Scandinave sur la durée de son contrat. L’agent du portier des Foxes, autorisé à partir selon Brendan Rodgers, réclamerait trois ans de contrat pour rejoindre la Ligue 1. A quelques jours de la première journée du championnat, Lucien Favre ne dispose que des jeunes Marcin Bulka (22 ans) et Teddy Boulhendi (21 ans) pour le déplacement inaugural à Toulouse.