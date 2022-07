L’OGC Nice se rassure un peu contre le Torino, après une mauvaise série

Lucien Favre et ses hommes de Nice terminent leur préparation sur une victoire face au Torino (1-0) ce samedi, après deux nuls et deux défaites. Les Aiglons débuteront la saison de Ligue 1 à Toulouse le 7 août.

À quelques jours de la première journée de Ligue 1, l’OGC Nice n’a pas rassuré ses supporters. Les Aiglons ont difficilement battu le Torino lors de leur dernier match de préparation (1-0). Dans une rencontre où l’intensité a parfois manqué, Lucien Favre signe un retour gagnant.

Le but est le fruit d’une action initiée par la recrue roumaine Rares Ilie. Tout juste entré en jeu, l’ancien du Rapid Bucarest a combiné à l’entrée de la surface de réparation avec Amine Gouiri. Le milieu de 19 ans a ensuite parfaitement servi Calvin Stengs, qui a conclu d’un plat du pied dans le but vide à la 78e minute.

Beaucoup de marge de progression

Le Gym boucle sa pré-saison sur un succès mais avec un bilan en dents de scie. Deux nuls contre le Cercle Bruges (1-1) et l’AS Roma (1-1), deux défaites contre le Benfica Lisbonne (3-0) et Fulham (2-0) puis une victoire poussive contre le Torino (1-0). Un succès précieux pour le moral car si les intentions de jeu de Lucien Favre se dévoilent, les trous d’air lors de ces rencontres sont encore trop fréquents. Ambitieux de s’installer durablement sur la scène européenne, Nice s’apprête à démarrer la saison avec plus d’incertitudes que de certitudes.

Nice attend Beka Beka

Au-delà des résultats mitigés, l'apathie sur le marché des transferts agace les supporters. Quand la fusée Ineos va-t-elle enfin décoller? La levée de l’option d’achat de Marcin Bulka et la signature de l’espoir roumain Rares Illie ne suffisent pas pour rassurer les suiveurs des Rouge et Noir. Alexis Beka-Beka sera le prochain à rejoindre le groupe, en provenance du Lokomotiv Moscou. Le milieu de terrain de 21 ans a passé sa visite médicale en fin de semaine mais l’officialisation est retardée en raison d’un souci administratif. La confiance reste de mise dans le camp des Aiglons, qui souhaitent valider l’opération avant de défier Toulouse dimanche 7 août à 13h.

Quatres recrues sont encore espérées. Dans les buts, après l’échec de la piste Yann Sommer (33 ans), Kasper Schmeichel (35 ans) pourrait être libéré de sa dernière année de contrat par Leicester. Mais pour que l’international danois (84 sélections) arrive, le club britannique doit d’abord lui trouver un remplaçant. En attendant, Marcin Bulka marque des points auprès du staff.

D'autres pistes pour le mercato

L’autre chantier concerne la défense. Un axial est souhaité pour suppléer Dante qui aura 39 ans en octobre. Les noms de Mattia Viti (20 ans, Empoli) et d’Alexander Djiku (27 ans, Strasbourg) sont de sérieuses options. Jordan Amavi rentré à Marseille, un renfort et souhaité dans le couloir gauche pour offrir un solution supplémentaire que Melvin Bard. Très apprécié par Lucien Favre, Nice pousse pour faire signer un autre espoir italien en la personne de Fabiano Parisi (21 ans, Empoli). Le cas échéant, un prêt du Portugais Alex Telles (29 ans, Manchester United) est envisagé.

Enfin, les profils de Marcus Thuram (24 ans, Monchengladbach), Alassane Pléa (29 ans, Monchengladbach) et Arnaud Kalimuendo (20 ans, PSG) sont étudiés pour apporter un profil différent à la ligne offensive niçoise.

C’est dans ce contexte que l’OGC Nice entamera sa saison sur le pelouse du TFC dimanche. Avant cela, une autre échéance arrive: le tirage au sort des barrages d’Europa Conference League. Dante et les siens connaîtront mardi après-midi leur adversaire. Les Aiglons ne sont pas têtes de série et peuvent notamment affronter Villarreal, West Ham, la Fiorentina, les Young Boys, Cologne, Bâle, Istanbul Basaksehir ou encore Fenerbahçe… Les matchs se joueront les 18 et 25 août.

Le onze de départ contre le Torino:

Bulka - Bard, Dante, Todibo, Lotomba - Thuram, Rosario, Claude-Maurice - Gouiri, Delort, Brahimi.