Mercato: Nice officialise l’arrivée de Favre et le départ de Galtier, de plus en plus proche du PSG

Après avoir dirigé le premier entraînement lors de la reprise lundi matin, Lucien Favre a été officiellement nommé entraîneur de l’OGC Nice. De retour sur le banc des Aiglons quatre ans après son départ, le Suisse succède à Christophe Galtier qui devrait prendre les commandes du PSG.

A 64 ans, Favre arrive libre, accompagné par deux adjoints Arjan Peço et Christophe Moulin. L’ex-coach du Borussia Dortmund, limogé en décembre 2020 par le club de la Ruhr, succède à Christophe Galtier, lequel "ne dirige plus l’équipe première", indique le communiqué du Gym. Le désormais ex-entraîneur de Nice devrait rejoindre la Capitale et plus précisément le PSG où il doit succéder à Mauricio Pochettino.

Ratcliffe : "Sa façon de faire évoluer ses équipes nous plait"

L’arrivée de Lucien Favre est une bonne nouvelle pour les supporters niçois, le technicien n’ayant laissé que des bons souvenirs lors de ses deux saisons passées sur le banc de l’Allianz Riviera. "Je suis absolument ravi que Lucien Favre nous rejoigne, commente Jim Ratcliffe, le patron de l’OGC Nice. C’est un entraineur expérimenté, qui a rencontré le succès en Bundesliga, mais aussi ici à Nice. Partout il a suscité respect et admiration. Sa façon de faire évoluer ses équipes nous plait et correspond parfaitement à la vision que nous avons chez INEOS du style de jeu que nous voulons pour l’OGC Nice."