Mercato: Nice officialise le départ de Kamara à Watford

Comme annoncé depuis plusieurs jours, Hassane Kamara a officiellement quitté l'OGC Nice pour rejoindre Watford. Le club azuréen empoche environ quatre millions d'euros dans l'opération, tandis que le latéral gauche ivoirien a signé un contrat jusqu'en 2025 avec le club entraîné par Claudio Ranieri.

Un an et demi après son arrivée à Nice, Hassane Kamara quitte la Côte d'Azur. Le latéral gauche ivoirien (5 sélections) s'est officiellement engagé avec Watford ce mardi, pour un contrat qui le lie jusqu'en 2025 avec l'actuel 17e de Premier League. L'OGC Nice a officialisé la nouvelle, attendue depuis plusieurs jours, ce mardi en fin de journée, et devrait récupérer quatre millions d'euros dans l'opération.

Jordan Amavi pour le remplacer?

Titulaire la saison dernière à Nice pour sa première année avec les Aiglons, Kamara a pâti en ce début d'année de l'émergence de Melvin Bard. L'Ivoirien avait été principalement aligné ces dernières semaines au poste de milieu gauche par Christophe Galtier. Absent de la liste de la Côte d'Ivoire pour la Coupe d'Afrique des nations (9 janvier-6 février), Kamara devra composer à Watford avec la concurrence d'Adam Masina et de Danny Rose au poste de latéral gauche.

Kamara sera entraîné en Premier League par Claudio Ranieri, qui a rejoint les Hornets le 4 octobre dernier, sans parvenir pour le moment à faire remonter le club au classement. Le nouveau latéral gauche de Watford participera donc à la mission "sauvetage" du club. De son côté, l'OGC Nice envisage de rapatrier Jordan Amavi au club pour remplacer Kamara.