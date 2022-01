Mercato: Amavi en discussions avancées avec Nice

Sous contrat avec l'OM jusqu'en 2025, Jordan Amavi devrait quitter le club pour se relancer à l'OGC Nice, le club de ses débuts. Une bonne affaire pour les deux clubs.

Jordan Amavi pourrait rapidement se relancer dans le club où il a fait ses débuts en Ligue 1 : l'OGC Nice. Selon nos informations, les discussions se sont intensifiées ces dernières heures entre l’OM et le club azuréen. Nice recherche un latéral gauche de métier pour compenser le transfert imminent de Hassane Kamara vers Watford.

Comme annoncé par Foot Mercato, les échanges entre Marseille et Nice portent sur un prêt du défenseur, mais des détails resteraient à régler concernant la prise en charge du salaire d'Amavi et une éventuelle option d’achat.

4 matchs cette saison

Malgré une récente prolongation de contrat jusqu'en 2025 (prolongation signée en mai dernier, alors que Sampaoli était déjà au club, NDLR), Jordan Amavi doit se contenter du banc de touche et n'a pas la confiance de l'entraineur de l'OM. Il n'a joué que quatre rencontres cette saison (deux en championnat et deux en Coupe de France).

Son entraîneur avait d'ailleurs ouvert la porte à un départ début décembre. "Jordan ou d'autres ont le droit, s'ils le veulent, de chercher une porte de sortie (cet hiver). L'entraîneur aussi a le droit de le penser. L'important c'est que le joueur progresse, c'est une responsabilité de l'entraîneur. Si on n'y arrive pas, peut-être qu'une autre équipe pourra l'y aider. On va voir ce qu'il va se passer avec lui ou d'autres ces prochaines semaines."

Garçon très apprécié dans le vestiaire olympien, Amavi ressent tout de même le besoin de retrouver du temps de jeu dans un club ambitieux, et qu'il connait plutôt bien. Le profil du joueur et la mentalité d'Amavi plaisent aussi à Christophe Galtier. Enfin, l'OM doit se séparer de certains joueurs ou alléger sa masse salariale pour pouvoir recruter cet hiver. Cette piste est donc très sérieuse et pourrait se concrétiser rapidement.