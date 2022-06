Mercato: Nice penserait à un retour de Favre en cas de départ de Galtier au PSG

Alors que le Paris Saint-Germain pourrait tenter de recruter Christophe Galtier, Goal et Foot Mercato avancent que le Gym pensent au Suisse Lucien Favre, ex-coach des Aiglons, en cas de départ du Français.

Et si Lucien Favre revenait à Nice? A ce jour, le retour de l'entraîneur suisse sur la Côte d'Azur est très loin d'être bouclé. Mais l'avenir incertain de Christophe Galtier sur le banc des Aiglons pousserait les dirigeants niçois à réfléchir à un plan B en cas de départ du coach français.

Arrivé à Nice l'an passé, l'ex-coach de Lille est sous contrat jusqu'en 2024. Mais l'entraîneur de 55 ans figure dans une short list du Paris Saint-Germain pour succéder à Mauricio Pochettino, sur le départ.

Des discussions auraient déjà été entamées

Si le PSG parvenait à convaincre le technicien et Nice de signer à Paris, la direction du club azuéren devrait se mettre en quête d'un remplaçant. Or selon Goal et Foot Mercato, les dirigeants niçois anticiperaient déjà ce scenario et auraient donc coché le nom de Lucien Favre.

L'entraîneur suisse de 64 ans a l'avantage de très bien connaître le club pour l'avoir entraîné entre 2016 et 2018. Il y a laissé de très bons souvenirs. Autre atout non négligeable, il est libre depuis son limogeage du Borussia Dortmund en décembre 2020. L'OGC Nice aurait déjà entamé des discussion avec le coach hélvète.