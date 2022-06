Mercato en direct: le Barça pense à Lukaku en cas d'échec pour Lewandowski

La saison s'est achevée dans les principaux championnats européens et les clubs préparent déjà la reprise pendant l'été. Les premiers transferts sont annoncés et certains feuilletons du mercato se sont déjà achevés. Si Kylian Mbappé a choisi de prolonger au PSG, plusieurs autres stars cherchent un nouveau défi comme Paul Pogba, Ousmane Dembélé ou encore Paulo Dybala ou Robert Lewandowski. Toutes les informations et rumeurs du mercato estival sont à retrouver dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

Le Barça pense à Lukaku en cas d’échec pour Lewandowski Le FC Barcelone cherche un nouvel avant-centre pour la saison prochaine. Xavi souhaite renforcer son effectif avec un n°9 de haut niveau. Robert Lewandowski reste la priorité de l’été, mais le club catalan aurait un autre plan si l’attaquant polonais de 33 ans ne parvient pas à quitter le Bayern Munich, où il est sous contrat jusqu’en 2023. Selon Mundo Deportivo, le Barça aurait ciblé Romelu Lukaku en solution de repli. L’attaquant de Chelsea souhaiterait quitter Stamford Bridge après une saison difficile. Il privilégierait un retour à l’Inter, mais le club blaugrana pourrait profiter de ses envies d’ailleurs pour s’immiscer dans le dossier. Sachant que le Bayern le surveillerait également pour palier un éventuel départ de Lewandowski…



PSG: une révélation de Villarreal pour remplacer Neymar ? Déjà bien fourni dans le secteur offensif avec le trio Mbappé-Messi-Neymar, le PSG pourrait quand même chercher à recruter pendant le mercato estival. Du côté de l'Espagne, le journal Marca assure que le club parisien a coché le nom d'Arnaut Danjuma. >> Plus d'infos sur l'intérêt du PSG sur Danjuma Auteur d'une belle saison avec Villarreal (16 buts et 4 passes décisives en 34 matchs), l'ailier néerlandais de 25 ans ne ferait cependant l'objet d'une offre qu'à une seule condition: si le PSG parvient à vendre Neymar pendant l'été. Le quotidien espagnol précise même que selon ses informations, le montant de la clause libératoire d'Arnaut Danjuma est fixée à 45 millions d'euros et que Villarreal ne dirait pas non à une belle vente afin de faire rentrer des liquidités.



Manchester United: Pogba va toucher une prime de fidélité après son départ En fin de contrat chez les Red Devils, Paul Pogba ne prolongera pas. Le départ du milieu français a même été officialisé par Manchester United. Toutefois, selon les révéléations du Daily Mail, le champion du monde 2018 va quand même toucher une juteuse prime de fidélité estimé à près de 4,42 millions d'euros pour avoir bouclé la saison avec l'équipe. La conséquence des conditions contractuelles accordées à Paul Pogba lors de sa signature à Manchester United en 2016. Le quotidien britannique y voit une "ultime insulte" aux supporters après l'aventure ratée de "La Pioche" du côté d'Old Trafford depuis son retour.



Toulon: Tigana déjà sur le départ Arrivé au SC Toulon en qualité de manager général en charge du sportif en février 2021, Jean Tigana ne va pas faire de vieux os dans le Var. L'ancien milieu emblématique de l'équipe de France a confirmé son départ. "J'informe les Toulonnais, les acteurs du football français et international, et le public dans son ensemble, de ma démission, ce jour, des fonctions bénévoles dont j'ai la charge depuis une saison auprès du SC Toulon", a écrit Tigana dans un communiqué transmis à l'AFP. Je remercie toutes les personnes qui m'ont accompagné dans cette aventure." Neuvième de son groupe de National 2, Toulon n'a pas réussi à être promu. Après le départ de Jean Tigana, un autre ancien joueur du club varois va débarquer en tant que directeur sportif: Marcel Dib.



Serie A: Ribéry prolonge avec la Salernitana Maintenu en Serie A après une fin de saison sensationelle, le club de la Salernitana pourra encore bénéficier de l'expérience de Franck Ribéry. A 39 ans, le Français a été automatiquement prolongé pour une saison supplémentaire. >> Tout sur l'avenir de Ribéry en Italie



Reims: Newcastle tient un accord pour Ekitike Déjà courtisé par Newcastle pendant le mercato hivernal, Hugo Ekitike semble plus proche de jamais qu'un départ cet été. Auteur d'une belle saison avec Reims en Ligue 1, l'attaquant qui fêtera ses 20 ans le 20 juin, pourrait filer en Premier League. Reims a trouvé un accord avec les Magpies pour l'international U20 tricolore. Selon les informations confirmées par RMC Sport, le montant de l'opération se situe à 36 millions d'euros (+10 millions d'euros de bonus). Reste à connaître la position d'Hugo Ekitike qui avait refusé l'offre du club anglais en janvier. >> Plus d'infos sur le dossier Ekitike



