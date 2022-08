Mercato: Nice s’offre un renfort de prestige avec Aaron Ramsey

L’OGC Nice a annoncé ce lundi le recrutement d’Aaron Ramsey. Le milieu de terrain gallois (31 ans), passé par Arsenal, avait récemment résilié son contrat avec la Juventus.

Le Gym s’offre une recrue de renom en ce premier jour du mois d’août. L’OGC Nice a officialisé ce lundi le recrutement d’Aaron Ramsey. Le milieu de terrain de 31 ans, passé par Arsenal, s’est engagé librement après avoir récemment résilié son bail avec la Juventus. La durée de son contrat n’a pas encore été précisée, mais il aurait signé pour une saison, selon l’AFP.

Il s’agit d’un renfort de choix pour l’équipe de Lucien Favre, qui va disputer les barrages de la Conférence League (le nom de leur adversaire sera connu ce mardi) et qui vient d’enregistrer les arrivées d’Alexis Beka Beka, Badredine Bouanani et Rares Ilie. A condition que l’international gallois (74 sélections, 20 buts) retrouve toutes ses sensations.

Un prêt discret aux Rangers

Avant de le laisser filer, la Juve l’avait prêté en début d’année aux Glasgow Rangers. Mais Ramsey n’a pas énormément joué en Écosse. En 13 apparitions (632 minutes), il a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives. Mais il n’a pas beaucoup contribué à l’épopée en Ligue Europa, où les Rangers ont atteint la finale. Entré juste avant la séance de tirs aux buts face à l’Eintracht Francfort, il a été le seul à rater sa tentative.

Malgré cette soirée malheureuse, Ramsey reste un talent confirmé au niveau européen, capable d’à peu près tout faire dans l’entrejeu. Avec son volume de jeu, sa justesse technique et ses qualités de finisseur, il peut apporter de la densité au milieu de terrain de Nice. L’ancien Gunner, qui a également porté les couleurs de Cardiff et Nottingham Forest, a disputé 81 matchs de Coupe d'Europe dans sa carrière. Il a fait partie du onze type de l’Euro 2016, lorsque son pays a atteint les demi-finales il y a six ans en France.