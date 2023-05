Mercato: Nicollin refroidit la possibilité d'un retour de Delort à Montpellier

Interrogé sur la possibilité d'un retour de l'ex-attaquant pailladin Andy Delort à Montpellier cet été, le président du club Laurent Nicollin n'a pas caché que les chances étaient minces.

Laurent Nicollin n’a "pas envie de dépenser des millions" pour récupérer son ancien buteur Andy Delort, transféré à Nice, qui l'a ensuite prêté avec option d'achat à Nantes, où il n’a jamais trouvé la bonne carburation. Mais il ne dit pas non pour autant. "Dans la vie, on ne peut pas dire 'je ne boirai jamais ton eau', résume le président de Montpellier, qui ne se montre pas catégorique dans un entretien accordé à Midi Libre. Il peut un jour revenir comme ne jamais revenir. (...) S’il est libre de tout contrat, qu’il passe par là et veut s’entraîner avec nous, taper dans la balle, on discutera." Laurent Nicollin assure qu'il n’a jamais abordé la possibilité de faire revenir Andy Delort cette saison, ni avec le staff en place, et encore moins avec l’intéressé: "Je l’ai vu contre Nice, à l’aller, il ne m’a rien dit, n’a jamais émis le souhait de revenir. Il voulait aller à Nantes, grand bien lui fasse."

"C'est assez éloigné de se faire"

La situation contractuelle de l'international algérien de 31 ans représente un frein majeur à son retour dans l’Hérault, tout comme les circonstances de son départ. "Entre émettre le souhait et que les choses se fassent, c’est diamétralement opposé. Mais 1, il a une option d’achat si Nantes se maintient (le FC Nantes et 17e et premier rélagable avant la dernière journée, ndlr). 2, il appartient à Nice, club dont il rêvait de porter les couleurs. Et 3, il faudra que les gens acceptent de le revoir au MHSC. Ça fait beaucoup de paramètres qui font que c’est assez éloigné de se faire", conclut Laurent Nicollin. Le feuilleton de son départ avec pertes et fracas en 2021 avait mis à fleur de peau les supporters du MHSC. Pas sûr que l'attaquant soit encore le bienvenu dans la région héraultaise. Prêté cet hiver à Nantes, Delort a aussi quitté la région niçoise fâché en début d'année.

Hormis un doublé inscrit en Coupe de France, Andy Delort n'a jamais répondu aux attentes placées en lui lors de son prêt chez les Canaris. Attendu pour sublimer l'attaque nantaise dans la deuxième partie de saison, l'avant-centre est arrivé à court de forme, ce qui s'est ressenti sur son rendement. En retrait, il n'a pas assez pesé sur les performances du FC Nantes, qui n'a jamais pu compter sur lui pour enrayer la spirale négative dans laquelle le club est englué depuis le mois de février.