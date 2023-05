OL: Nicollin verrait bien Aulas à la tête de la FFF

Laurent Nicollin, le président de Montpellier, a confié à RMC Sport qu'il verrait bien Jean-Michel Aulas, devenir président de la Fédération française de football après son départ de l'OL.

Jean-Michel Aulas troquera-t-il un costume de président pour un autre? Laurent Nicollin, le président de Montpellier, le verrait bien en tout cas prendre la tête de la Fédération française de football, où le départ de Noël Le Graët il y a quelques mois a laissé une place qui sera pourvue lors d'une élection en juin prochain lors du conseil fédéral.

"Il est libéré de l'Olympique lyonnais, je le verrais bien comme président de la Fédération française de football, a confié Laurent Nicollin à RMC Sport. Je n'en ai pas parlé avec lui mais il a le costume idéal pour être président de la fédé." Jean-Michel Aulas ne pouvait pas l'être lorsqu'il était président de l'OL, mais son départ du club ouvre la porte. A voir si cette perspective le tente réellement.

"Je sais que je continuerai de le cotoyer à la fédération pour le football féminin"

Laurent Nicollin a aussi rendu hommage à son ancien homologue. "Ce club, c'est un peu son bébé, même si l'Olympique lyonnais existait avant Jean-Michel Aulas, reconnaît-il. Il a voulu garder la main sur ce club jusqu'au bout mais il y a des paramètres qu'il ne devait pas maîtriser."

Il y en revanche un domaine où Nicollin est certain de rester en contact avec Aulas. "Je sais que je continuerai de le cotoyer à la Fédération pour le football féminin, explique le président montpelliérain. On a une réunion la semaine prochaine et je sais qu'il sera là pour défendre le football féminin."