Mercato: "Nous avons nos limites", l’Union Berlin met un gros stop à Isco

Alors qu’il semblait proche de s’engager avec l’Union Berlin en cette fin de mercato hivernal, Isco ne rejoindra finalement pas l’actuel deuxième de Bundesliga. Le club allemand a mis fin aux discussions avec le milieu de terrain espagnol de 30 ans, en refusant d’accéder à ses demandes financières.

Isco va repartir de Berlin comme il y est arrivé. Sans contrat. Le milieu de terrain de 30 ans s’était rendu en début de semaine dans la capitale allemande avec l’espoir de s’engager pour l’Union Berlin. Mais le club de Bundesliga a finalement mis fin aux négociations avec l’international espagnol (38 sélections, 12 buts), libre depuis son départ du Séville FC le mois dernier.

En cause? Les demandes financières de l’ancien joueur du Real Madrid, jugées trop excessives. "Nous voulions avoir Isco à Berlin, mais nous avons nos limites. Celles-ci ont été dépassées aujourd'hui, contrairement à l'accord précédent. Son recrutement n'aura pas lieu", a fait savoir Olivier Ruhnert, le directeur sportif de l’actuel deuxième de Bundesliga, à un point du Bayern Munich.

Luis Enrique ne l’a pas appelé pour le Mondial 2022

En échec au Real Madrid, où Carlo Ancelotti ne comptait plus sur lui, Isco a tenté de relancer sa carrière à Séville l’été dernier. Dans l’espoir d’être appelé pour la Coupe du monde 2022. Mais ses performances n’ont pas convaincu Luis Enrique, le sélectionneur de la Roja, de l’emmener au Qatar.

Le natif d’Andalousie, passé par Valence et Malaga, a disputé 19 matchs avec le Séville FC cette saison, pour 1 but et 3 passes décisives (toutes compétitions confondues). Avant de résilier son contrat fin décembre. Il va désormais se mettre en quête d’un nouveau challenge. En Espagne, en Allemagne ou ailleurs.