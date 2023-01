Bundesliga: un très beau but face au Bayern, des stats impressionnantes, la saison canon de Kolo Muani avec Francfort

Auteur du but égalisateur ce samedi pour l'Eintracht Francfort contre le Bayern (1-1), Randal Kolo Muani a encore impressionné, en profitant pour gonfler ses stats en Bundesliga. Depuis sa grosse prestation en finale de la Coupe du monde, l'ancien nantais a changé de dimension.

Ils étaient tous les deux coéquipiers en équipe de France il y a un peu plus d'un mois au Qatar. La désillusion de la finale face à l'Argentine, les deux hommes l'ont vécu de l'intérieur. Dayot Upamecano et Randal Kolo Muani étaient, ce samedi, l'un contre l'autre pour le choc de la 18e journée de Bundesliga.

Kolo Muani continue son irrésistible ascension avec Francfort

À l'Allianz Arena, le Bayern et l'Eintracht Francfort se sont livrés un gros combat. Après une ouverture du score de Leroy Sané peu après la demi-heure de jeu (1-0, 34e), les Munichois pensaient tenir le cap pour mettre fin à leur série de deux nuls consécutifs en championnat. Mais c'était sans compter sur l'ancien attaquant nantais.

Servi à gauche de la surface par Kamada, Kolo Muani est venu effacer en vitesse Upamecano pour conclure d'une frappe croisée du gauche imparable pour Sommer (1-1, 69e). Un but superbe du numéro neuf de Francfort, qui confirme sa grande forme depuis son Mondial réussi.

Des statistiques folles depuis son arrivée en Bundesliga

L'attaquant de 24 ans en a profité pour soigner des statistiques qui en disent long sur son adaptation express au championnat allemand: Kolo Muani a été impliqué dans 17 buts sur ses 17 premiers matchs de Bundesliga depuis son arrivée l'été dernier. Des chiffres qui traduisent ses débuts tonitruants (25 matchs toutes compétitions confondues, 10 buts et 12 passes décisives).

Courses dans la profondeur, présence dans la surface, efforts défensifs... Les observateurs outre-Rhin ont découvert ces dernières semaines l'ampleur du talent de l'international français (cinq sélections). Et nul doute que les supporters de l'Eintracht comptent sur ses qualités pour grimper au classement en championnat - Francfort est actuellement 5e, à trois points du podium - et permettre au club allemand de briller en Ligue des champions, et cela dès les huitièmes de finale face à Naples (aller le 21 février, retour le 15 mars).