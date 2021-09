Mercato: Ntep s’engage avec Boavista

Libre de tout contrat, Paul-Georges Ntep a signé un contrat d’un an en faveur de Boavista, au Portugal. À 29 ans, l’ancien joueur de l’équipe de France (2 sélections) sort d’une saison à Guingamp, en Ligue 2.

Pour tenter de se relancer, Paul-Georges Ntep va découvrir le cinquième championnat de sa carrière. L’ancien espoir du football français, appelé en Bleu en 2015 pour deux rencontres amicales, s’est engagé pour une saison plus une année en option avec Boavista, a annoncé le club portugais ce samedi matin. Une équipe où évoluait Adil Rami la saison passée.

Formé à Auxerre puis passé par Rennes, où il a explosé au plus niveau, l’attaquant de 29 ans a connu beaucoup de difficulté à confirmer, d’abord à Wolsfburg, puis en prêt à Saint-Etienne et Kayserispor. Ntep avait quitté la Bundesliga en 2020, libéré par son club, et avait ensuite tenté la Ligue 2 avec l’En Avant Guingamp pour se relancer. Mais, cantonné à un rôle de remplaçant, sa saison n’avait pas été une franche réussite avec 14 matchs dont 3 petites titularisations.

Des sélections avec la France puis le Cameroun

Sans connaître de grosses blessures, le Franco-camerounais traverse une très longue période de doute: il n’a plus marqué en match officiel depuis le 27 janvier 2018 et un Saint-Etienne-Caen en Ligue 1. Lors de sa meilleure saison, en 2014-2015, Ntep avait inscrit 9 buts, ce qui lui avait permis de découvrir Clairefontaine et l'équipe de France.

Le Rennais était même entré en jeu à deux reprises lors des défaites des Bleus face à Belgique (4-3) et l’Albanie (1-0). Puisque ces rencontres ne sont pas considérées officielles par la Fifa, il avait ensuite pu rejoindre la sélection du Cameroun pour 3 sélections entre 2018 et 2019. Au Portugal, Paul-Georges Ntep va donc tenter de se relancer et pourquoi pas prétendre à nouveau à une convocation, après plusieurs années de galère.